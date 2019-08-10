ضجة بالسعودية بعد #انتحار_ثلاث_اخوات .. ما الحقيقة والسبب وراء انتحارهنّ؟؟
انتشر مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، واحدث ضجةً كبيرة، بعدما ادّعى صاحبه ان 3 شقيقات في العشرينات من العمر انتحرن بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض.
ولم تعلق شرطة الرياض ولا إمارة المنطقة على الجدل الدائر حول الحادثة المزعومة.
ويقول صاحب المقطع، إن والدة الشقيقات الثلاث فوجئت عند دخولها غرفة بناتها بإقدامهن على الانتحار شنقًا.
وعزا صاحب المقطع الصوتي الانتحار إلى تأثر الفتيات الثلاث بلعبة ”بوبجي“ القتالية الشهيرة، قبل أن تنتشر روايات أخرى مغايرة، بينها أن الفتيات لقين حتفهن مسمومات، وأن أصابع الاتهام تشير لخادمة في المنزل.
وفي موقع ”تويتر“ أكد البعض رواية الانتحار وروج آخرون لرواية تسميمهن، فيما شكك فريق ثالث في تلك الأسباب ودعا للبحث عن أسباب تتعلق بعائلة الشقيقات ومعاملتها لبناتها.