ضجة بالسعودية بعد #انتحار_ثلاث_اخوات .. ما الحقيقة والسبب وراء انتحارهنّ؟؟

انتشر مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، واحدث ضجةً كبيرة، بعدما ادّعى صاحبه ان 3 شقيقات في العشرينات من العمر انتحرن بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض.

ولم تعلق شرطة الرياض ولا إمارة المنطقة على الجدل الدائر حول الحادثة المزعومة.

ويقول صاحب المقطع، إن والدة الشقيقات الثلاث فوجئت عند دخولها غرفة بناتها بإقدامهن على الانتحار شنقًا.

#انتحار_ثلاث_اخوات

تكفون الواحد مايدري يضحك !! ولا يحمد ربه على العقل الى وين وصل التخلف والاستخفاف بالعقول ماقول الا ليت تريله مهشمه راسه هو المريض نعم !! pic.twitter.com/M6CgdwUKit — WD🌸' (@wdieh_) August 9, 2019

وعزا صاحب المقطع الصوتي الانتحار إلى تأثر الفتيات الثلاث بلعبة ”بوبجي“ القتالية الشهيرة، قبل أن تنتشر روايات أخرى مغايرة، بينها أن الفتيات لقين حتفهن مسمومات، وأن أصابع الاتهام تشير لخادمة في المنزل.

#انتحار_ثلاث_اخوات

تكفون الواحد مايدري يضحك !! ولا يحمد ربه على العقل الى وين وصل التخلف والاستخفاف بالعقول ماقول الا ليت تريله مهشمه راسه هو المريض نعم !! pic.twitter.com/M6CgdwUKit — WD🌸' (@wdieh_) August 9, 2019

وفي موقع ”تويتر“ أكد البعض رواية الانتحار وروج آخرون لرواية تسميمهن، فيما شكك فريق ثالث في تلك الأسباب ودعا للبحث عن أسباب تتعلق بعائلة الشقيقات ومعاملتها لبناتها.

#انتحار_ثلاث_اخوات لايوقف الهاشتاق حتى تطلع جهة مسئوولة وتوضح الموضوع و وش كانت إجراءاتهم مع القضيه كذا تكثر الإشعاعات حتى يستهينوا بالموضوع و تتقفل القضيه من السوشل ويمكن من الواقع كمان pic.twitter.com/PM0IUwOkrN — حَياه (@1_halqarni) August 10, 2019

#انتحار_ثلاث_اخوات الخبر هذا جاي من قريبه لهم الله يغفر لهم والله يصبر اهلهم pic.twitter.com/NriTEVtEEc — فهد☄ ☔ 22k (@fahad5550555) August 9, 2019

#انتحار_ثلاث_اخوات



اللي عقليتهم مثل هذي سواء بنت او ولد اتمنى يسفروهم و الدوله اللي يبغوها و خلهم يدبروا نفسهم لأنهم ماهم كفو يقعدوا في السعودية خلوا البلد تطهر منهم



الأب و الأم يضحوا بحياتهم من اجل أبنائهم عكس الإبن و الإبنه



وهذي بكل و قاحه تجي تقول ابوهم pic.twitter.com/ZnICWM3cRi — anas nasser +58 (@anasnasser33) August 9, 2019