الحرس الثوري الايراني
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“شاهد” هروب بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الايراني بعدما كانت في مهمة لحماية السفن التجارية!

كتب خاص "وطن"
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تناقلت وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه يظهر “فرار بارجة بريطانية من قوارب الإيراني”.

وظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو “يهاجم ” ويقول إن “البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية”، بحسب وسائل الإعلام.

وأشارت المواقع إلى أن تصوير الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي جنوب جزيرة أبو موسى في .

وسيطر الحرس الثوري الايراني، مؤخراً على عدد من السفن التجارية الغربية التي اخترقت المياه الاقليمية، وهو الامر الذي يهدد بإندلاع حرب إقليمية رداً على ما وصفته القوى الكبرى بخروقات إيران.

وكان الحرس الثوري أطلق تصريحات مؤخراً قال إن جميع السفن في الخليج والمنطقة الشمالية بمضيق هرمز “تحت السيطرة الكاملة لبحرية الجيش”.

وأوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية، أنه “لن يستطيع أحدٌ الاقتراب من السواحل الإيرانية إلا بإذن منا”.

وتزامنت تصريحات فدوي، مع تأكيدات بأن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قِطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية.

وبيَّنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الأسطول “كان قد أنجز مهمات لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية إلى مياه خليج عدن”.

وأوضحت أنه مكوَّن من المدمرة “بايندر” والبارجة “بوشهر” والبارجة “لاوان”، وأنه سينفذ مهمات بَحرية ودوريات تفقُّد أمنية، والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.

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