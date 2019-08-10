“شاهد” هروب بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الايراني بعدما كانت في مهمة لحماية السفن التجارية!

تناقلت وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه يظهر “فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني”.

وظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو “يهاجم بريطانيا” ويقول إن “البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية”، بحسب وسائل الإعلام.

هروب فرقاطه انجليزيه ومطاردتها من القوات البحريه التابعه للحرس الثوري الايراني ! pic.twitter.com/FoQiN6YrCg — دكتور/عبدالحميد دشتي (@aa_dashti) August 10, 2019

وأشارت المواقع إلى أن تصوير الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

وسيطر الحرس الثوري الايراني، مؤخراً على عدد من السفن التجارية الغربية التي اخترقت المياه الاقليمية، وهو الامر الذي يهدد بإندلاع حرب إقليمية رداً على ما وصفته القوى الكبرى بخروقات إيران.

وكان الحرس الثوري أطلق تصريحات مؤخراً قال إن جميع السفن في الخليج والمنطقة الشمالية بمضيق هرمز “تحت السيطرة الكاملة لبحرية الجيش”.

وأوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية، أنه “لن يستطيع أحدٌ الاقتراب من السواحل الإيرانية إلا بإذن منا”.

وتزامنت تصريحات فدوي، مع تأكيدات بأن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قِطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية.

وبيَّنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الأسطول “كان قد أنجز مهمات لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية إلى مياه خليج عدن”.

وأوضحت أنه مكوَّن من المدمرة “بايندر” والبارجة “بوشهر” والبارجة “لاوان”، وأنه سينفذ مهمات بَحرية ودوريات تفقُّد أمنية، والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.