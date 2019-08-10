“شاهد” أول فيديو يوثق لحظة دخول القوات الانفصالية وميليشيات الإمارات إلى القصر الرئاسي في عدن

نشرت قناة “الجزيرة” مقطعا مصورا قالت إنه يظهر لحظة دخول القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى القصر الرئاسي بعدن، بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية بدعم وإيعاز من أبوظبي.

ويظهر المقطع دخول سيارات تابعة للقوات الانفصالية إلى بوابات القصر الرئاسي، وأصوات جنود تعلق على المشهد.

عاجل | #الجزيرة تحصل على صور تظهر لحظة دخول قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى القصر الرئاسي في #عدن pic.twitter.com/jVyLKYF9aC — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) August 10, 2019

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما حدث في عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين انقلاب على الشرعية الدستورية.

وأضاف معمر الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم السبت على موقع “تويتر”، إن الأحداث في عدن تهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهم بموجب القوانين الدولية.

وأفاد بأن الشعب اليمني لن ينسى الظلم والجور وكل المؤامرات والدسائس التي حيكت وتحاك له، مضيفا أنه (الشعب) أثبت قدرته على تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات، وسيكافح ويناضل في معركته المصيرية حتى تحرير اليمن من الحوثيين المدعومين من إيران والحفاظ على أمنه واستقراره وصون مكتسباته.

وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.

كما أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة، بعد أيام من معارك ضارية مع الحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ “الانتقالي الجنوبي”.