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المرتزق يوسف علاونة يتطاول على السلطان قابوس بلفظ خارج ويصف ولي نعمته ابن زايد بـ”تاج” على رأس المسلمين

كتب خاص "وطن"
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تطاول المرتزق يوسف علاونة، المقرب من ولي عهد محمد بن زايد، على بن سعيد وأسرته الحاكمة في سلطنة عُمان.

المرتزق علاونة وفي فيديو رصدته “وطن”، قال إن ولي نعمته محمد بن زايد الذي يسبح بحمده (تاج رأس) من المسلمين، و(داعس على رأس آل سعيد وبوسعيدي) في سلطنة عُمان- حسب قوله- شامتاً احد المعلقين الذين انتقدوا تطاوله على قيادات السلطنة ليطلق تلك الكلمات البذيئة بحق السلطان قابوس.

وأضاف المرتزق الاردني والذي باع نفسه لحلف الفجور، إن ” ابن زايد يدعس وداعس ومدعوس، وبالنهاية تأتي تقبل يده، دخيلك كم درهم”، مطلقاً لفظاً خارجاً بحق السلطان قابوس بعد أن أفحمه المعلق واستفزه بالرد على تطاوله على قيادات , وهو ما بدا واضحاً في رد علاونة على المعلق العماني.

وغالباً ما يطلق علاونة تغريدات وتصريحات يتطاول فيها على سلطنة عمان، وينتقد فيها دورها البارز في رأب الصدع بالقضايا والازمات سواء في الإقليم أو على مستوى العالم، وآخرها ما يتعلق بالتوتر بين إيران وأمريكا.

وادعى “علاونة” أن سلطنة عمان تسعى لإنقاذ إيران من “مصيرٍ محتوم”، وأنها لا تريد إيران ضعيفة وخاسرة في هذه المواجهة. حسب قوله

وفي إشارةٍ إلى سلطنة، قال المرتزق الأردني إنّ “اصدقاء إيران أو المتلهفين على بقاء النظام الإيراني، يريدون استمرار إيران لكي تضعف ”.

ولفت إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران مؤخراً. وقال إن العمانيين يقولون للإيرانيين “إنحنوا للعاصفة وتنازلوا”.

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