المتصهينة “سعاد الشمري” تتطاول على أمير سعودي تبرأ منها بعد تخوينها للفلسطينيين: أنت لا تمثل العائلة الحاكمة

هاجمت الكاتبة السعودية المتصهينة سعاد الشمري، الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود بعد إعلانه تبرؤه منها وأنها لا تمثل الشعب السعودي في ظهورها على وسائل الإعلام العبرية ومهاجمتها للفلسطينيين.

وكان الأمير خالد شن هجوما عنيفا على الكاتبة السعودية المقربة من النظام، عقب ظهورها في لقاءً مع هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة “كان” للترويج لبن سلمان بوصفه “قائدًا مجدّدًا، ورسولا منقذًا”.

وردت “الشمري” على الأمير مهاجمة إياه ومتطاولة عليه:”سموك انت لا تمثل العائله الحاكمة واصلا انت تسيء لهم وللوطن وتصطف مع الاعداء في بلدان تطبع مع الصهاينة وخطابك الشعبوي هذا انتهى وقته”

سموك انت لا تمثل العائله الحاكمة واصلا انت تسيء لهم وللوطن وتصطف مع الاعداء في بلدان تطبع مع الصهاينه

وخطابك الشعبوي هذا انتهى وقته⌛️

وتستشهد بحلقة لمذيع مرتزق تصرف عليه #قطر ويبث من #تركيا التي يطبعها #اردوغان مع #اسرائيل❗️

تصادر الناس آرائهم وتخونهم يا "مملكة الصمت" صنفك فاخر🚬 — سعاد الشمري (@SouadALshammary) August 10, 2019

وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن):”تستشهد بحلقة لمذيع مرتزق تصرف عليه قطر ويبث من تركيا التي يطبعها اردوغان مع اسرائيل تصادر الناس آرائهم وتخونهم يا “مملكة الصمت” صنفك فاخر”

واستوقفت مقابلات أجرتها ناشطتان سعوديتان مع قنوات إسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

فقد اعتبر كثيرون هذه المداخلات استكمالا لقافلة التطبيع التي تقودها بعض الدول العربية بمساعدة إعلاميين ومثقفين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تهجم عدد من الفلسطينيين على ناشط سعودي خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، وذلك أثناء زيارة كان يقوم بها مع وفد من الصحفيين العرب إلى إسرائيل.

البداية هذه المرة كانت مع الناشطة الحقوقية، سعاد الشمري، التي ظهرت في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، للحديث عن قرار السعودية بالسماح للنساء بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وعبرت الشمري عن سعادتها بالقرار الأخير وشبهته بـ”تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما أثنت الشمري على ولي العهد السعودي ووصفته بـ”الإصلاحي”.

وتحدثت الشمري في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر الإنترنت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل”.