من شقة تختبئان بها في اسطنبول .. أول ظهور لشقيقتين سعوديتين هاربتين إحداهنّ “مثلية جنسياً”

نشرت الشقيقتان السعوديتان دلال ودعاء الشويكي مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية ورسائل، للمطالبة بتدخل منظمات حقوقية، مدعيتين أنهما موجودتان في تركيا بعد الهروب من سوء معاملة مزعومة من عائلتهما.

وقال والدهما لهيئة الإذاعة البريطانية إن مزاعم ابنتيه غير صحيحة، ونفى ضربهما أو إجبارهما على الزواج وقال إنه يحبهما.

وقالت “دعاء” إنّ والدها لو أمسك بها في نفس يوم هروبها من الفندق كان سيقتلها بالتأكيد.

وكانت الشقيقتان في عطلة مع والدهما في تركيا قبل أن تهربا من الفندق.

والتقت “بي بي سي” بالفتاتين في شقة باسطنبول وهما الآن في انتظار اللجوء إلى مكانٍ آخر.

وقالت “دعاء” منذ أن كانت طفلةً في حوالي العاشرة اجبرتها عائلتها على ارتداء النقاب والحجاب وكانت تتعرّض للضرب بسبب وبدون سبب.

وقالت شقيقتها “دلال” إنها كانت تتعرض هي الأخرى لضرب إذا أرادت خلع الحجاب أثناء اللعب.

وتوضح “دعاء” أن عائلتها أخرجتها من الجامعة بسبب أنها “مثلية الجنس” ولديها صديقة. مضيفةً أن “العائلة تعتقد بأنّني لو تزوجت من رجل فسأغير ميولي الجنسية، لذلك هم دائماً يمارسون ضغوطاً عليّ للزواج لكنني أرفض ويضربونني، أحياناً تغضب والدتي فتأخذ كل ملابسي وترمي بها في القمامة، وفي كل مرة أقص فيها شعري كانت تضربني ولكني ما زلت أقصه”.

وتابعت أن والدها كان سيزوّجها لصديقه الكبير في السن رغم أن لديه زوجتان وله منهما أبناء لكنها رفضت الأمر.

وقالت “دلال” إنها وشقيقتها “دعاء” لا تشعران بالأمان على الإطلاق، وإذا شاهدت أي سعودي تُخفي وجهها كي لا يعرفها.

وتشير “دلال” إلى أنهما ستذهبا الى أي بلد يستقبلهما.

ووجهت رسالتها الى السعوديات الراغبات في الهرب من المملكة بدعوتهنّ إلى التحلي بالصبر قائلةً: “عندما كنت في السعودية وافكر في الهرب، اعتقدت أن الأمر مستحيل جداً، لكنني فعلت .. لا تعتقدي أن الوقت قد فات أو شيء من ذلك القبل”.