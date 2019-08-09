محمد بن زايد مع خليفة بن زايد
محمد بن زايد مع خليفة بن زايد
الهدهد

معلومات استخباراتية عن مخطط “بن زايد” للوصول إلى رئاسة الإمارات هذا العام

كتب وطن
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ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي،  أنّ هناك حديث عن أن ولي عهد أبوظبي يسعى للوصول الى سدّة الحكم في ، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد هذا العام، في ظل صحة الشيخ خليفة الآخذة بالتردي.

ومع ذلك، فإن العديد من الإخوة غير الاشقاء لمحمد بن زايد يتساءلون عن السبب الذي يجعله الآن في عجلة من أمره لتحقيق ذلك الأمر، خاصة أنه يتصرف حاكم أبوظبي لأكثر من عقد.

والمؤكد، أن ولي عهد أبوظبي هو الممسك فعلياً بزمام الأمور، وأنه صاحب كل القرارات التي تصدر باسم شقيقه، فضلاً عن أنه هو من يقوم بكل الجولات الرسمية كافة، ويستقبل كل الضيوف الرسميين الذين يزورون الإمارات، ويُجري المباحثات كافة على كل الأصعدة، خصوصاً بما يتعلق بالأزمة الخليجية وحصار قطر.

وكان آخر ظهور لرئيس الإمارات (الحاضر الغائب) الشيخ خليفة بن زايد، في يونيو 2018 أثناء استقباله مسؤولين إماراتيين في مقر إقامته في فرنسا.حسبما نشرت  وكالة الأنباء الإماراتية “وام”

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 70 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير الماضي وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته.

وتعلن الإمارات بين الفينة والأخرى عن مغادرة رئيسها للخارج في زيارة خاصة، دون تحديد وجهتها أو أهدافها، أو بث صور له خلال المغادرة أو الوصول.

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