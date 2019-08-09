اغتيال شقيق زعيم الحوثيين في عملية غامضة .. والجماعة تتوعد “العدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته”

أعلنت جماعة الحوثيين مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي -شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي- وذلك في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة حتى اللحظة، حيث لم يذكر الحوثيون أي معلومات عن الحادثة أو منطقة الاغتيال وأسبابه.

وبحسب بيان النعي الذي نشرته وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء ونقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة، فإن إبراهيم الحوثي اغتيل على يد مَن وصفته “بالعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته”.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها “لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة الاغتيال، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع”.

وزعم ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل تم اغتياله في صنعاء، ضمن عملية تصفيات داخلية، ولكن لم يتسنَّ التأكد من هذه المعلومات، كما لم تتحدث عنها أي جهة رسمية داخل اليمن أو خارجه.