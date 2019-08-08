“هادي يريد أخذ زمنه وزمن غيره”.. ضاحي خلفان يطبل لانقلاب المتمرد هاني بن بريك ويطرح سيناريو تقسيم اليمن!

تكشفت خيوط الانقلاب الذي يقوده المتمرد هاني بن بريك، في اليمن بأوامر إماراتية ضد حكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، بعد دعوة ضاحي خلفان حارس بارات دبي ونائب رئيس شرطة الامارة انفصال الجنوب عن الشمال واسقاط حكومة هادي، قائلاً إنه :” لا يحب ألا يربط مصير الجنوب والشمال بهادي أبدا… إرادة الشعب الجنوبي في الجنوب حرة.. وإرادة الشعب الشمالي في الشمال حرة”.

يحب الا يربط مصير الجنوب والشمال بهادي ابدا….إرادة الشعب الجنوبي في الجنوب حرة ..وإرادة الشعب الشمالي في الشمال حرة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

وقال خلفان في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، أمس الأربعاء إن: “المنطق يقول إن أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب..هذا الواقع”.

المنطق يقول ان أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب..هذا الواقع. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

وأضاف القائد السابق لشرطة دبي: “السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع…. اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض..هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين”.

السلطة الشرعية اخذت شرعيتها والوقت انهى هذه الشرعية في الواقع….اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض..هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

وتابع خلفان: “هادي يريد يأخذ زمنه وزمن غيره… مش ممكن من وجهة نظر أي إنسان عاقل”.

هادي يريد يأخذ زمنه وزمن غيره… مش ممكن من وجهة نظر اي انسان عاقل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

ولفت خلفان إن “التسوية هي نزع فتيل الوحلة وليس الوحدة” لافتا “كان الشمال منفصلا عن الجنوب، الإنسان يحتكم إلى العقل..وليس إلى غير ذلك.. العقل والمنطق يقول نزع فتيل الصراع الشمالي الجنوبي.. وإبقاء الجيرة واحترام كل طرف للآخر”.

التسوية هي نزع فتيل الوحلة وليس الوحدة.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

الانسان يحكتم الى العقل..وليس الى غير ذلك..العقل والمنطق يقول نزع فتيل الصراع الشمالي الجنوبي ..وابقاء الجيرة واحترام كل طرف للآخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

وأشار خلفان في عدة تغريدات أخرى إلى أن: “الجنوب والشمال كلهم كرهوا الحوثي وهادي”، مضيفا: “من يشتي سعادة اليمن …يجعل الجنوب كما كان قبل خراب الـ 1990..واليمن كما كان”.

من يشتي سعادة اليمن …يجعل الجنوب كما كان قبل خراب ال 1990..واليمن كما كان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

وأضاف: “لو الشمال خير شعبه من يختار لرئاسته لأسقط الشمال الحوثي في الانتخابات…في حكم الشمال، ولو خير الجنوب لرئاسته انتخابيا لسقط هادي حاكما للجنوب”.

لو الشمال خير شعبه من يختار لرئاسته لاسقط الشمال الحوثي في الانتخابات…في حكم الشمال — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2019

ودعا خلفان صراحة قبل أيام إلى أنهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي، معتبرا ذلك “العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)”.

انهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

كما خاطب خلفان أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى “استقلال” جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.

ونظم شعرا في هذا السياق يقول: “أعلنوها في الجنوبي دولة.. من ينازعكم على نيل الثقة… أنتم الأحرار يا أبطالها ولكم فيها السيادة المطلقة.. حقكم من إرث أجداد لكم كيف يترك للعصابة المارقة دولة تحيون في أكنافها تحت شمس المجد دوما مشرقة كل من يطعن في استحقاقكم إنما يدعم زمرة سارقة”

اعلنوها في الجنوبي دولة 🌹 من ينازعكم على نيل الثقة

انتم الأحرار يا ابطالها🌹 ولكم فيها السيادة المطلقة

حقكم من إرث أجداد لكم 🌹 كيف يترك للعصابة المارقة

دولة تحيون في اكنافها 🌹 تحت شمس المجد دوما مشرقة

كل من يطعن في استحقاقكم 🌹 إنما يدعم زمرة سارقة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 6, 2019

تأتي تغريدات خلفان بعد أيام من مقتل العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكرا لقوات الحزام الأمني في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

واندلعت على خلفيته اشتباكات محدودة، اندلعت صباح أمس الأربعاء، بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اتهم الثلاثاء، الحكومة الشرعية في عدن بالتواطؤ مع جماعة “أنصار الله” في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.

يذكر أنه في 22 مايو/آيار 1990، قام اتحاد وطني بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية.