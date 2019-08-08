شرطة عمان السلطانية تضبط نساء من جنسيات آسيوية يعملن في مجال الدعارة
شرطة عمان السلطانية تضبط نساء من جنسيات آسيوية يعملن في مجال الدعارة
حياتنا

ضُباط سريون بالشرطة السلطانية يوقعون شبكة دعارة جديدة في مسقط.. استخدموا هذه الحيلة

كتب وطن
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أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن ضبط شبكة دعارة جديدة في ، ضمن جهودها للقضاء على هذه الأوكار الخبيثة.

وذكر مصدر بشرطة السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.

وقامت شرطة عُمان، برصد عدة مناطق لبعض الوقت، بعد شكاوى من السكان المحليين بشأن نساء يبعن الجنس في الشوارع هناك.

واقترب الضباط السرّيون من الفتيات، وعندما عرضن عليهن خدماتهن، قاموا باعتقالهن.

وداهم المحققون، بالتعاون مع شرطة المهام الخاصة، عدة مواقع في مسقط حيث تم القبض عليهن.

يشار إلى أنه في شهر رمضان أيضا تم القبض على أكبر شبكة دعارة في مسقط وكلهم من العمالة الوافدة الأسيوية.

وألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على متهم من جنسية آسيوية بتهمة النشل و أيضا ضبطت 20 امرأة بينهم رجل (جنس ثالث) بتهمة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.

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