“شاهد” لقطات تظهر موظف بالسفارة البحرينية في لندن وهو يحاول قتل الناشط موسى عبد علي

بثت قناة تلفزيونية بريطانية، فيديو أثار جدلاً واسعاً في الشارع البريطاني، بعدما أظهر محاولة أحد موظفي السفارة البحرينية في لندن، بالاعتداء على الناشط البحريني موسى عبد علي، الذي هدد بالانتحار من موفق مبنى السفارة بهدف وقف تنفيذ أحكام الاعدام بحق عدد من النشطاء في البحرين.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” الموظف وهو يحاول الاعتداء بلوح خشبي على الناشط الذي هدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى السفارة، اذا لم تنفذ مطالبه بوقف اعدام النشطاء بالبحرين، الا أن الشرطة البريطانية تدخلت في الوقت المناسب وانقذت الموقف بعد هذا المشهد.

قناة بريطانية تبث فيديو جديد يظهر قيام موظف في سفارة البحرين في لندن برفع لوح خشبي للاعتداء على الناشط البحريني موسى عبدعلي عقب احتجاج ومطالبة الاخير بوقف تنفيذ احكام الاعدام. pic.twitter.com/jwLssjGtQF — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) August 7, 2019

واعدمت السلطات البحرينية النشطاء “الشيعة” دون الالتفات إلى الدعوات الحقوقية بوقف اعدامها بتهمة “الارهاب”، الامر الذي فجر غضب الشارع الذي خرج في مظاهرات احتجاجية على تلك الممارسات.

واعتبرت هذه الاحتجاجات هي الأكبر منذ أكثر من عامين عندما أعدمت السلطات ثلاثة رجال شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في هجوم بقنبلة في البلد الذي يستضيف الأسطول الخامس الأمريكي والحليف للغرب.

ويفرض حكم أسرة آل خليفة قيودا على المعارضة التي يهيمن عليها الشيعة منذ فشل انتفاضة 2011، وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في سحق الانتفاضة فيما يشير إلى قلقها من أن أي اضطرابات كبيرة أو تنازلات تشمل اقتسام السلطة في البحرين يمكن أن تلهم الأقلية الشيعية في السعودية.