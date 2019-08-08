تفجير برج المراقبة بمطار أبها وتعطل الملاحة بشكل كلي في هجوم حوثي جديد أصاب أهدافا حساسة

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحي سريع، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية، مضيفا أن الهجوم على المطار أسفر عن إصابة برج المراقبة وتعطيل حركة الملاحة.

وقال “سريع” في بيان نشره على صفحته بـ”تليجرام” أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة، بينما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وتسببت العمليات بتعطيل الملاحة الجوية فى المطار.

ولم يصدر التحالف الذي تقوده السعودية أي تعليق حتى اللحظة على ما ذكره متحدث الحوثيين العسكري.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن تجاه محافظة جازان جنوب المملكة، في حين لم يصدر أي بيان عن الحوثيين حول إطلاق الطائرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان له، أن الحوثيين أطلقوا الطائرة من محافظة عمران في داخل اليمن باتجاه جازان.

وقال المالكي: “القوات تسعى لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

والشهر الماضي، هدد الحوثيون بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة بأماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، مؤكدين أن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت غير آمنة، وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل.

وكثفت جماعة الحوثي، مؤخراً، هجماتها بالطائرات المسيَّرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، في حين يعلن الحوثيون بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ولم يقف تصعيد الحوثيين عند حدود المطارات؛ فقد أكدوا وصول طائراتهم المسيَّرة، في يونيو الماضي، إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية. وقبلها في 14 مايو الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيَّرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.