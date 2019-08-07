وجّه رسالةً حازمةً للعازفين على وتر الطائفية .. ماذا قال باحث عُماني بمكتب الإفتاء عن العيد الذي يُصادف الإثنين بالسلطنة؟

أكّد الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينيَّة العُمانية، الشيخ ابراهيم الصوافي أنّه فيما يتعلّق بمسألة هلال ذي الحجة، فإنّ الفلك يصوب ما فعلته سلطنة عمان.

وقال الشيخ الصوافي في تغريداتٍ له نشرها من مكة المكرمة، أن ملايين المسلمين في باكستان وبنغلاديش والهند وسريلانكا وجنوب أفريقيا والمغرب وعدد من الدول الأخرى عيد الأضحى لديهم سيكون يوم الاثنين، متسائلاً: “لماذا لم يُنكر عليهم؟”.

وأضاف الشيخ الصوافي: “نحن لا ننكر أبدا على ما كان عيده بالأحد. والأمر واسع”.

أما مسألة هلال ذي الحجة فقد بينا بما لا مجال معه للشك بأن الفلك يصوب ما فعلته عمان، وأن ملايين المسلمين في باكستان وبنجلاديش والهند وسريلانكا وجنوب أفريقيا والمغرب وعدد من الدول الأخرى عيدهم يوم الاثنين

فلماذا لم يُنكر عليهم؟

ونحن لا ننكر أبدا على ما كان عيده بالأحد.

والأمر واسع — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 7, 2019

وكانت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ بالسلطنة، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه كان يوم الجمعة الماضي المُتمم لشهر ذي القعدة ويوم السبت الماضي هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس.

وقال “الصوافي” في تعليقٍ آخر إن لفلك قرر عدم إمكانية رؤية الهلال إلا بالتلسكوب في كل الوطن العربي، وقد اجتهدت السلطنة كثيرا وبثت الفلكيين وأجهزت الرصد في كل نواحي عُمان فلم تره.

وأضاف: “المغرب العربي كان أكثر فرصة لرؤية الهلال- لأنك كلما توجهت غربا زادت فرصة رؤيته- ومع ذلك لم يرَ”.

شكرا أخي الكريم على مداخلتك

أؤكد لك أن الفلك قرر عدم إمكانية الرؤية الهلال إلا بالتلسكوب في كل الوطن العربي

وقد اجتهدت السلطنة كثيرا وبثت الفلكيين وأجهزت الرصد في كل نواحي عمان فلم تره

والمغرب العربي كان أكثر فرصة لرؤية الهلال- لأنك كلما توجهت غربا زادت فرصة رؤيته- ومع ذلك لم يرَ https://t.co/EEU7748wgN — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 7, 2019

ووجّه الشيخ “الصوافي” رسالةً للذين يعزفون على وتر(المذهبية) و(الطائفية) في سلطنة عمان، وأكثرهم غير عمانيين قائلاً: “قد تجاوز العمانيون ذلك بحمد الله، وليسوا مستعدين لتضييع وطنهم ومكتسباته لأجل طائفية مقيتة يشاهدون آثارها القاتلة في الدول من حولهم.و العمانيون على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم متحدون خلف قيادتهم”.

للذين يعزفون على وتر(المذهبية) و(الطائفية) في سلطنة عمان، وأكثرهم غير عمانيين نقول لهم:قد تجاوز العمانيون ذلك بحمد الله، وليسوا مستعدين لتضيييع وطنهم ومكتسباته لأجل طائفية مقيتة يشاهدون آثارها القاتلة في الدول من حولهم.

و العمانيون على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم متحدون خلف قيادتهم — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 7, 2019

وقال في تغريدةٍ أُخرى: “للأسف بدل أن يتعلموا من العمانيين فنَّ التعايش مع الاختلاف، والاتحاد مع تنوع التوجهات، يحاولوا أن يجروا عمان إلى مستنقعات الطائفية والمذهبية التي هم غارقون فيها ولا يعرفون كيفية الخروج منها.ونقول لهؤلاء: العمانيون واعون وعاقلون ويمقتون شيئا اسمه(الطائفية) أو (المذهبية).”.

للأسف بدل أن يتعلموا من العمانيين فنَّ التعايش مع الاختلاف، والاتحاد مع تنوع التوجهات، يحاولوا أن يجروا عمان إلى مستنقعات الطائفية والمذهبية التي هم غارقون فيها ولا يعرفون كيفية الخروج منها

ونقول لهؤلاء: العمانيون واعون وعاقلون ويمقتون شيئا اسمه(الطائفية) أو (المذهبية). — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 7, 2019

وكانت حسابات للذباب الإلكتروني -اغلبها سعودية وإماراتية- هاجمت سلطنة عمان مؤخراً في أعقاب الإعلان عن عدم تمكن لجان الترآي في السلطنة من رؤية هلال ذي الحجة، وبالتالي فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الإثنين المقبل.

جديرٌ بالذّكر أن مركز الفلك الدولي أكد أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.