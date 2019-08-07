كاتب قطري: ما يحدث في عدن من استهداف قصر معاشيق يكشف هذا المخطط وحكومة هادي ما هي الا “ديكور”

قال الكاتب القطري، جابر الحرمي، إن ما يحدث في عدن من استهداف لقصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، يمثل طعنة أخرى للسعودية التي يفترض أنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وأضاف الحرمي في تغريدة رصدتها “وطن”، ما يجري يؤكد أن الامارات صاحبة اليد العليا وتفرض على السعودية ما تريد.. وحكومة هادي ما هي إلا “ديكور”.

ما يحدث في #عدن من استهداف لقصر #معاشيق مقر الحكومة الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا يمثل طعنة أخرى للسعودية التي يفترض أنها تدعم الحكومة الشرعية في #اليمن ..وهو ما يؤكد أن #الامارات صاحبة اليد العليا وتفرض على #السعودية ما تريد..وحكومة هادي ما هي إلا "ديكور".. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 7, 2019

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أعلن النفير العام، اليوم الأربعاء، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

واتهم بن بريك في خطاب عبر التلفزيون، قوات حزب الإصلاح بالاعتداء على المشيعين في عدن، خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم على قاعدة الجلاء في عدن الأسبوع الماضي.

وذكر في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب”