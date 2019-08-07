عبدالله النفيسي يحذر إخوان تونس من خوض انتخابات الرئاسة: “وما إخوان مصر منكم ببعيد”

حذر السياسي الكويتي والمفكر العربي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، حركة النهضة وجماعة الإخوان في تونس من دخول سباق الانتخابات الرئاسية، خوفا من مصير تجربة الإخوان في مصر وإسقاط الدولة العميقة لها.

وقال “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أنصح حركة النهضه في تونس بالابتعاد عن الانتخابات الرئاسية”

أنصح حركة النهضه في تونس بالإبتعاد عن الإنتخابات الرئاسيه وألاّ تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الاخوان في مصر عندما رشحوا المرحوم بإذن الله محمد مرسي واكتشفوا بأن ( الدوله العميقه ) ضدهم . حتى لوفازت النهضه فإن ( الدوله العميقه) في تونس ستسُقطها . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2019

وأوضح بأنه يريد للجماعة ألاّ تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الاخوان في مصر “عندما رشحوا المرحوم بإذن الله محمد مرسي واكتشفوا بأن الدولة العميقة ضدهم، حسب وصفه.

وشدد المفكر الكويتي على أنه حتى لو فازت النهضة فإن “الدولة العميقة في تونس ستسُقطها.”

والثلاثاء، قدم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة “النهضة” حمادي الجبالي، أوراق ترشحه للانتخابات، كما قرر مجلس شورى “النهضة”، ترشيح عبد الفتاح مورو، للانتخابات الرئاسية.

كذلك قدم الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في سبتمبر المقبل، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبر المرزوقي، في تصريحات إعلامية عقب ايداع ملف ترشحه، أن اليوم “يعد عرسا للديمقراطية”، لافتا أن “تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله”.

والجمعة، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس الجاري.

ومن بين قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أن تتم تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎