“شاهد” الملك الأردني في بريطانيا .. هل سيلتقي الأميرة هيا بعد بدء جلسات المحاكمة بينها وبين زوجها حاكم دبي؟؟

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، برئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، كأول زعيم عربي يلتقيه، بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية.









ووصفت وسائل إعلام أردنية زيارة الملك عبدالله الثاني للندن، بأنها “زيارة عمل”.

واشارت إلى أنه سيمضي عطلة عيد الأضحى هناك وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت أن اللقاء مع “جونسون” تناول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني الى العاصمة البريطانية في ظلّ رفع شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين قضايا على زوجها حاكم دبي محمد بن راشد في المحاكم البريطانية.فيما لم تُشر وسائل الإعلام الأردنية إلى ما إذا سيلتقي الملك بشقيقته خلال الزيارة.