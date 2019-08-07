مطرقة
مطرقة
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أردني يقتل شقيقته بضربها بالمطرقة على رأسها .. والسبب “الجن”!!

كتب وطن
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أقدم أردني على شقيقته في لواء الرمثا بضربها بالمطرقة على رأسها إلى أن فارقت مدعياً خوفه عليها من تلبس لها.

وكشفت مصادر مقربة من التحقيق بالقضية ان القاتل مصاب بمرض نفسي دفع مدعي عام الجنايات إحالته إلى المركز الوطني للصحة النفسية مع توقيفه ١٥ يوما قابلة للتجديد .

وادعى القاتل خلال التحقيق معه أنه يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانه تعرض للتهديد من قبل تنظيم داعش الإرهابي ليعود بعدها ويدعي بأنه وخلال نومه قام أشقائه بالاعتداء عليه جنسيا إلا أن الادعاء الثالث الذي ادعاه هو أن أشخاصا يحضرون له ليلا ‘يلبسوه’ ويقومون بطلب طلبات منه .

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