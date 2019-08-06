مستشار ابن زايد يعلنها صراحة للمرة الثانية: “الجزيرة” أقوى تأثيرا من جميع قنواتنا وفضائياتنا وكل منابرنا الإعلامية

أقر مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، للمرة الثانية بتفوق الإعلام القطري على إعلام دول الحصار مجتمعة وخص قناة “الجزيرة” بالذكر.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أقولها بكل صراحة إن قناة الجزيرة القطرية أقوى تأثيرا في الرأي العام العربي “من جميع قنواتنا وفضائياتنا وبقية منابرنا الإعلامية”

اقولها ايضا بكل صراحة ان قناة الجزيرة التي فقدت مصداقيتها كثيرا وخسرت شعبيتها اكثر والتي تكذب وتحرض وتدار من استخبارات قطر وتنشر كراهية الامارات والسعودية واصبحت لا استسيغ خطابها لكنها رغم ذلك اقوى تأثيرا في الرأي العام العربي من جميع قنواتنا وفضائياتنا وبقية منابرنا الاعلامية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 6, 2019

ورغم الاعتراف الصريح هاجم مستشار ابن زايد القناة القطرية، واتهمها بأنها فقدت مصداقيتها وخسرت شعبيتها.

وزعم أنها “تكذب وتحرض وتدار من استخبارات قطر وتنشر كراهية الامارات والسعودية وأصبحت لا استسيغ خطابها”

يشار إلى أنه قبل أيام أقر عبد الخالق عبد الله، بتفوق الإعلام القطري على وسائل دول الحصار، مؤكداً بلوغ تأثير الخطاب الإعلامي القطري العالمية.

وقال الأكاديمي الإماراتي، في تغريدة له نشرها بموقع تويتر، في 2 أغسطس 2019: “أقولها بكل صراحة: خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي”، في إشارة للإعلام القطري.

اقولها بكل صراحة خطابهم الإعلامي أقوي تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 2, 2019

ومنذ أن بدأ حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عام 2017، كانت الحرب الإعلامية هي الأساس الذي بنت عليه تلك الدول مزاعمها الأساسية، لكنها فشلت سريعاً في ذلك.

وانطلقت بوادر الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا”، في 23 مايو 2017، لتليها حملة إعلامية مبرمجة بهدف تشويه سمعة قطر بغية تنفيذ خطة الحصار، إلا أنّ الإعلام القطري كان احترافياً ومهنياً وموضوعياً، بشهادة الأصدقاء والأعداء الذين أجبروا على الاعتراف بذلك.

ورغم محاولات دول الحصار مجتمعة، وبكل مؤسساتها الإعلامية من قنوات تلفزيونية، وإذاعات، وصحف، ومواقع إلكترونية، والحملات المدروسة عبر “الذباب الإلكتروني” السعودي على مواقع التواصل، أن تؤثر في الشعوب العربية وتقنعها بصحة خطوتها تجاه قطر، فإنها فشلت فشلاً ذريعاً وأخلاقياً في ذلك.

وبقيت قنوات قطر الإعلامية ومؤسساتها -مع قلتها مقارنة بأربع دول مجتمعة- ذات حضور عربي ودولي رائد، مقدمة أخبارها وتغطيتها لحصار قطر وما يتصل به بكل مهنية وموضوعية.