اشجار سقطري
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شاهد” مصير أشجار سقطرى النادرة التي سرقتها الإمارات من اليمن.. آثار الفضيحة قائمة في أبوظبي

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر أشجار جزيرة سقطرى اليمنية النادرة في ، بما يؤكد التقارير السابقة التي تحدثت عن سرقة القوات الإماراتية لهذه الأشجار النادرة والمعمرة من الجزيرة أثناء احتلالها من قبل الإمارات.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مواطن إماراتي وهو يتباهى بإحدى هذه الأشجار النادرة، حيث وضعها في مدخل بيته للزينة وأكد أن منشأها جزيرة سقطرى باليمن.

وأقدمت الإمارات في أوائل 2018 على سرقة الأشجار المعمرة والنادرة من جزيرة سقطرى اليمنية وقبلها قامت بسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغير ذلك .

متابعون لاحداث وصفوا السرقة بانها تتم تحت غطاء إعادة الشرعية حيث تتم سرقة حضارة وخيراته واحتلال جزره وموارده.

وظهرت شجرة “دم الأخوين” التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى، والتي تعتبر من الأشجار النادرة، أُثار ظهورها في شوارع مدينة غضب واستهجان عدد كبير من الناشطين والمغردين اليمنيين.

واتهم الناشطون دولة الإمارات، بسرقة شجرة “دم الأخوين” النادرة من سقطرى، ونقلها إلى دبي.

ويرى يمنيون أن عقدة النقص لدى الإمارات من عدم امتلاك تاريخ وحضارة تدفعها لسرقة ما يمكن سرقته من حضارة اليمن الضاربة في عمق التاريخ.

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