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شاهد| شاب عربي يتجرّد من إنسانيته ويغتصب جدّته التي تجاوزت 100 عام!!

كتب وطن
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أقدمَ شاب مغربي في منطقة “سيدي بنور” على جدته التي تجاوزت مائة عام، قبل أن يضربها تحت تأثير الخمر.

واستغل المتهم عجز أم والده وهي طريحة الفراش، وغير قادرة على الحركة أو الكلام، وقام بالاعتداء الجنسي عليها، وفرّ بعدما تركها عارية تمامًا، وغارقة في الدماء.

واكتشفت زوجة الابن الضحية في حالة مزرية صباح اليوم التالي، واعتقدت أنها سقطت، ولكن عند حضور شقيقة المعتدى عليها تفحصت جسمها بتدقيق واكتشفت الحقيقة.

وطالبت العائلة بالقبض على الشاب.

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