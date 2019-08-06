“شاهد” إيران تتسبب في أزمة شخصية للأميرة ريما بنت بندر.. وهذه قصة “السجادة” في مكتبها بالسفارة

سادت ضجة واسعة مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورة، للأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية بأمريكا مع بديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في واشنطن، بعد لقاء جمعهما بالسفارة السعودية.

ولفت انتباه النشطاء في الصور التي التقطت للقاء بمكتب الأميرة ريما، وجود سجادة إيرانية يدوية الصنع كتب عليها كلمة “إيران” بشكل واضح على الحائط في الخلفية.

واعتبر ناشطون أنّ هذه الصورة تلخص ما يجري حالياً “فالسفيرة سعودية ومساعد الوزير أميركي والخلفية إيرانية”، بحسب التعليقات.

RT @NEAPressOffice: التقى أمس مساعد الوزير شينكر بسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ريما بندر آل سعود في يوم تاريخي آخر للنساء في المملكة العربية #السعودية. ناقشا استمرار الشراكة السعودية الأمريكية القوية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية الحرجة. @USAinKSA pic.twitter.com/4KjQWD94GX — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 4, 2019

كما تساءل الناشطون عما إذا كانت الأميرة قد انتبهت إلى السجادة المعلقة خلفها.

وكانت صفحة الخارجية الأمريكية قد أرفقت الصورة معلقة بالقول: ” التقى أمس مساعد الوزير شينكر بسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ريما بندر آل سعود في يوم تاريخي آخر للنساء في المملكة العربية السعودية.

وناقشا استمرار الشراكة السعودية الأمريكية القوية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية الحرجة”.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة.