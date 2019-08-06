تعتيم على حالة فجر السعيد الصحية بعد نقلها لفرنسا.. “صديقتها الصدوقة” تكشف التفاصيل وتتحدث عن غيبة قد تطول

في ظل التعتيم الإعلامي على حالة الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، عقب نقلها لفرنسا جراء تدهور وضعها الصحي بسبب عملية تحويل المسار التي أجرتها مؤخرا، خرجت صديقتها المطربة أحلام تتحدث عن وضعها الصحي وتلمح “لغيبة طويلة”.

وتسخر أحلام كل صفحاتها على السوشيال ميديا للحديث عن فجر منذ أزمته الصحية، وتطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وفي آخر تعليقاتها نشرت أحلام صور لـ”فجر” عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت: “هذه المرأة القوية الجبارة المحنكهة اعلامياً وسياسياً، وكاتبة ترفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطىء أشعر بالفخر إني عرفتها في يوم من الأيام”.

وتابعت: “اأشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي، أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أوعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة أنا أنتظرك”.

يذكر أن أحلام كانت قد كشفت تفاصيل الحالة الصحية لـ “فجر السعيد”، وأسباب تدهور حالتها الصحية ما أدى إلى إدخالها العناية المركزة لمراقبة الوظائف الحيوية للجسم.

ونشرت أحلام عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” حينها صورة لفجر وأرفقتها بنشر تفاصيل حالتها الصحية منذ تدهور حالتها.

وقالت وقتها : “فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس “تحويل مسار” وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف، ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير”.

ونٌقلت الإعلامية الكويتية قبل أيام بشكل عاجل إلى فرنسا على متن طائرة إخلاء طبي، في محاولة أخيرة لإنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير وعجز أطباء الكويت عن معالجتها بعد انتكاسة تعرضت لها عقب إجرائها عملية خطيرة.

عملية النقل إلى فرنسا تمت بأمر مباشر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما ذكره نجل شقيقة الإعلامية الكويتية.