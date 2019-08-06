بعد يومين من فبركة صحيفة إماراتية خبراً عن نفس الأمر.. السعودية تعلن وصول حجاج قطريين لمكة في ظل نفي قطري

أعلن محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، أن حجاجا قطريين وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج، بينما لم يصدر أي تصريح رسمي من قطر تجاه هذا الأمر وأكدت الحكومة القطرية قبل أيام أن الرياض تحرم مواطنيها من الحج وتتعنت في الإجراءات.

وأكد الوزير السعودي بتصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الحجاج وصلوا إلى مكة بالفعل لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، السبت الماضي، عن إجراء جديد قالت إنه من “شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بزعم حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم”.

وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد https:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وأعرب مواطنون قطريون عن استيائهم لعودة وزارة الحج والعمرة السعودية مرة ثالثة للتحايل ودون حياء أو احترام لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لمنع القطريين من أداء فريضة الحج، إذ ادعت وزارة الحج والعمرة السعودية الترحيب بقدوم القطريين للأراضي المقدسة وهو ترحيب كاذب يخبي وراءه المزيد من التعقيدات.

وقال المواطنون بحسب وسائل إعلام قطرية: إن دعوة البيان السعودي السلطات في قطر لتسهيل إجراءات الحج مثيرة للسخرية وضحك العالم الإسلامي الذي يعلم أن تسهيل الإجراءات فعل يجب أن تقوم به السعودية حتى يتمكن الحجاج من القدوم.

وأضافوا أن السعودية إذا حريصة على خدمة حجاج قطر من مواطنين ومقيمين عليها أن تتعامل مباشرة مع بعثة الحج القطرية الرسمية في الدولة كما تتعامل مع بعثات الحج في كل أنحاء العالم، كما أن على السعودية أن تقوم فورا بفتح الطريق البري ليمر حجاج البر كما عليها أن تفتح الأجواء حتى تهبط الطائرات المقلة للحجاج القطريين في المطارات السعودية، وتساءلوا: فتح المنافذ والمطارات والسماح للبعثة القطرية للقيام بدورها تجاه حجاج قطر هل هذا إجراء تقوم به السعودية أم تقوم به قطر؟.

ولفت المواطنون الى أن مسؤولي الحج في قطر سبق أن جلسوا العام قبل الماضي مع مسؤولي الحج في السعودية وتناقشوا في قضايا تتعلق بالمشاعر المقدسة من أماكن ومساحات وأعداد الحجيج وعندما طلب المسؤولون القطريون من نظرائهم السعوديين فتح الحدود والأجواء والتعامل الرسمي مع البعثة القطرية قال المسؤولون السعوديون: هذه المسائل لابد من الموافقة عليها من الجهات العليا.

وأكدوا أن حملات الحج القطرية التي تعمل منذ عشرات السنين هي الجهات التنفيذية التي تقوم بخدمة الحجاج وتتصل بالوكلاء في السعودية إلا أن وزارة الحج والعمرة منعت الوكلاء من التعامل مع حملات الحج القطرية بسبب ذلك انقطع التواصل بين الحملات الوكلاء.

وقال المواطنون إن التحايل الذي تقوم به سلطات الحج السعودية صار أمرا مرفوضا، وقالوا إن الروابط الإلكترونية والمواقع الخاصة بالحج هي وسائل لاستلام المعلومات والبيانات المتعلقة بالحجاج لكن التسهيلات الحقيقية تتمثل في فتح المنافذ والأجواء والتعامل مع الجهات الرسمية والسماح بفتح القنصلية القطرية في جدة من أجل تقديم الخدمات للحجاج والرجوع إليها في حال الضرورة.

وقبل يومين واستمراراً لمسلسل أكاذيب إعلام دول الحصار، نشرت صحيفة «الخليج» الإماراتية خبراً عن وصول أول فوج من الحجاج القطريين إلى السعودية.

جاء الخبر تحت عنوان «بالورود.. السعودية تستقبل حجاج قطر»، في حين أن الصور التي نشرتها الصحيفة هي لأشخاص عائدين من الحجّ وقد التُقطت لهم في مطار حمد الدولي عام 2015، أي قبل عامين من الحصار الجائر على قطر، وليس في مطار الملك عبد العزيز بجدة، حسبما زعمت الصحيفة.

واستقبل مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر بالسخرية مما نشرته الصحيفة، مؤكدين أن مثل هذه الأخبار تُظهر كيف تدار الأدوات الإعلامية لدول الحصار، وحجم الكذب والافتراء الذي لا يدع مجالاً لاستثماره من أجل تشويه صورة قطر.