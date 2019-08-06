شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
حياتنا

بعد هروب قتلة العائلة بولاية بدية .. وافدون ارتكبوا “جريمة” في عُمان وخططوا للهرب لكن هذا مصيرهم

كتب وطن
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أعلنت قيادة شرطة محافظة الداخلية بسلطنة عمان، أنها ضبطت بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية.

ولفتت إلى أنّ المتهمين خططوا للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.

وأثار مغرّدون عُمانيون قضية هروب مرتكبي الجرائم في السلطنة، بعد إعلان عن تمكّن مرتكبي جريمة قتل العائلة في ولاية بدية قبل أيام إلى خارج السلطنة.

وطالب العُمانيون الجهات المختصة، بالعمل على إحضار المتهمين لمحاكمتهم في المحاكم العُمانية، ووفق ما ينصّ عليه القانون في السلطنة.

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