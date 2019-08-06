بعد هروب قتلة العائلة بولاية بدية .. وافدون ارتكبوا “جريمة” في عُمان وخططوا للهرب لكن هذا مصيرهم

أعلنت قيادة شرطة محافظة الداخلية بسلطنة عمان، أنها ضبطت بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية.

ولفتت إلى أنّ المتهمين خططوا للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.

قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية تضبط متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية والتخطيط للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 6, 2019

وأثار مغرّدون عُمانيون قضية هروب مرتكبي الجرائم في السلطنة، بعد إعلان شرطة عمان السلطانية عن تمكّن مرتكبي جريمة قتل العائلة في ولاية بدية قبل أيام إلى خارج السلطنة.

وطالب العُمانيون الجهات المختصة، بالعمل على إحضار المتهمين لمحاكمتهم في المحاكم العُمانية، ووفق ما ينصّ عليه القانون في السلطنة.