الإمارات تحتجز جوازه وجوازات 2 من أولاده .. هذا ما كشفه السائق العُماني “البلوشي” بعد الإفراج عنه

في أوّل تصريحٍ له بعد الإفراج عنه، تحدّث المواطن العُماني سعيد البلوشي سائق حافلة “مواصلات” التي اصطدمت بحاجز صلب على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الماضي، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، عن تفاصيل الحادث.

وأكد البلوشي لموقع “أثير” أنه لم يستطع تفادي الحاجز بسبب أشعة الشمس القوية في ذلك الوقت، إضافة إلى اللوحات والإرشادات المرورية التي كانت على مقربة كبيرة من موقع الحاجز الحديدي الصلب، التي لا تقدم للسائق أية حلول من أجل تفادي الحادث -حسب وصفه- خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يسلك فيها نفس الطريق كسائق للحافلة، حيث كانت الأولى كمساعد فقط.

وقال البلوشي إنه خروجه من السجن (بكفالة) إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 19 سبتمبر المقبل، وتم حجز جوازه وجوازات اثنين من أولاده.

وشكر جميع من وقف معه وأسهم في خروجه من السجن المركزي “الإماراتي” ، وخاصةً سفارة السلطنة في الإمارات، وشركة مواصلات على متابعتهم المستمرة للقضية والوقوف على كل التفاصيل التي ضمنت له الخروج والمشاركة بين أهله وأقربائه.

وكانت ، محكمة مرور دبي أصدرت حكمها ضد السائق العُماني سعيد البلوشي بالسجن 7 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية [بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم]، وإبعاده من الإمارات وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة، وتغريمه 50 ألف درهم، قبل أن تقرر الإفراج عنه بكفالةٍ قبل أيام.

وتؤكد ثمانية أسباب أن الحادث ليس خطأ بشرياً بل التصميم الخاطئ للحاجز المميت على الطريق وكذلك وضع اشارة تحذير لوحة التأرجح بشكل خاطئ:

أولاً: الإرشادات والتنبيهات على الطريق لم تكن صحيحة ولم تستند الى اللوائح والإجراءات المعمول بها في دليل تصميم الطرق بدبي .

ثانياً: لم يؤخذ في الحسبان وضع اللافتات بصورة صحيحة من حيث الموقع بالنسبة للشم والإضاءات الأخرى لمراعاة الوهج الضوئي.

ثالثاً: إعاقة اللافتة الأخيرة لمجال رؤية الحاجز الخرساني القاتل قبل الإصطدام.

رابعاً: لم يتم وضع لافتات التأرجح التحذيرية على مسافة كافية تسمح بإيقاف المركبة توقفاً تاماً بناءً على السرعة المعتمدة في الموقع.

خامساً: موقع اللافتة المتأرجحة تم وضعها على بعد اثني عشر متراً فقط من موقع الحاجز الخرساني القاتل بالمسار.

سادساً: آخر لافتة للسرعة في الشارع هي 60كم في الساعة، ووفقاً للمقاييس تحتاج المركبة الى 60 متراً للوقوف وقوفاً تاماً قبل الإصطدام.

سابعاً: حاجز تقييد ارتفا امتصاص الطاقة العالية في هذا الموقع هو اختيار خاطئ في تصميم هذا النوع من الحواجز، ويفترض أن يتم وضع حاجز ذو امتصاص منخفض للطاقة أو الصدمات.

ثامناً: السبب الرئيسي من الناحية القانونية للحادث هو التصميم الخاطئ للحاجز المميت ووضع اشارة تحذير لوحة التأرجح بشكل خاطئ كما أنَ تصميم كاسر السرعة بمستوىً متدّنٍ جداً وكأنه أداة تحذيرية للمركبات الخفيفة في حين يفترض أن يكون التحذير الأخير قبل الإصطدام المحسوم وبمسافة كافية.