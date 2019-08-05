مصدر أمني يكشف مفاجأة من العيار الثقيل عن تفجير “معهد الاورام” .. “بن زايد” أمر و”السيسي” نفّذ وهذا هو السبب

كشف حساب “بدون ظل” –الضابط في جهاز الأمن الإماراتي- كما يعرّف نفسه على “تويتر”، مفاجأة من العيار الثقيل عن تفجير “معهد الاورام” في العاصمة المصرية.

وقال “بدون ظل” في تغريداتٍ تابعتها “وطن” إنّ قيام قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتنفيذ قصف جوي على مدنية “مرزق” (جنوب ليبيا) والذي أسفر عن مقتل 41 مدنيا، سبب ضغوطاً هائلة على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دولياً، إذ يُعتبر الداعم الرئيسي لـ”حفتر”.

قيام قوات المشير خليفه حفتر بقصف المدنيين

في مدينة مرزق اثناء حفل زفاف لقبائل التبو

وقتل المدنيين فيه ، سبب ضغوط هائله على

الشيخ محمد بن زايد دوليا ، حيث هو الداعم الرئيسي له ، لذلك جرت اتصالات سريعه مع

الرئاسه المصريه لتدارك الامر ، وتم الاتفاق سريعا — بدون ظل (@without__shadow) August 5, 2019

وبسبب تلك الضغوط على “بن زايد”، قال “بدون ظل” إن اتصالاتٍ سريعة جرت الرئاسة المصرية لتدارك الموقف، وتم الاتفاق سريعاً على قيام المخابرات المصرية بتفجير “معهد الاورام”؛ لإبعاد الإعلام الدولي عما قام به “حفتر” في مدينة “مرزق” الليبية، وهي في نفس الوقت فرصة سانحة، للرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتقال بعض المعارضين له.

واعتبر “بدون ظل” أن “الفائدة عمت على محمد بن زايد والسيسي” من وراء التفجير الدموي.

على قيام المخابرات المصريه ، بتفجير

معهد الاورام ، لابعاد الاعلام الدولي عما قام

فيه المشير خليفه حفتر في مدينة مرزق الليبيه

وفرصه سانحه ، للرئيس عبدالفتاح السيسي

لاعتقال بعض المعارضين له ، والفائده عمت

على الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح

السيسي. — بدون ظل (@without__shadow) August 5, 2019

وقال “بدون ظل”: “لذلك سارع الشيخ محمد بن زايد وقدم هبه عاجله بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمعهد الاورام لابعاد الشبهة عن ما تم الاتفاق عليه.”

لذلك تسارع الشيخ محمد بن زايد مساء اليوم

وقدم هبه عاجله بقيمة ثلاثة ملايين دولار

لمعهد الاورام ، لابعاد الشبهه عن ماتم الاتفاق

عليه. — بدون ظل (@without__shadow) August 5, 2019

والإثنين، وصف السيسي، حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه “عمل إرهابي”، فيما اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ “عملية إرهابية”، بينما نفت الأخيرة الإتهام.

وقالت الداخلية المصرية، إن كمية من المتفجرات سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.