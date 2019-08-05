ليندسي لوهان و محمد بن سلمان
ليندسي لوهان و محمد بن سلمان
الهدهد

مجلة تكشف مفاجأة عن علاقة ولي العهد السعودي بالمغنيّة الأمريكية “ليندسي لوهان”

كتب وطن
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كشفت مجلة ” “pagesix” عن أنّ المغنية الأمريكية “ليندسي لوهان” وولي العهد السعودي يعرفون بعضهما البعض و التقيا منذ قبل عام في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا العام الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن هناك شائعات بأنّ “بن سلمان” كان يحلق بـ”لوهان” في طائرته الخاصة وأغدق عليها الهدايا.

لكنّ مصدراً نقلت عنه المجلة تلك المعلومات، نفى أن يكون “بن سلمان” قد أعطى “لوهان” بطاقات إئتمان.

ونقلت المجلة عن زملاء “لوهان” قولهم إنها تبادلت مع ولي العهد محادثات نصية، متفاخرين بما يدعون انها صداقة جديدة.

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