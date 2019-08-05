“شاهد” نبوءة عميد سعودي معتقل في الرياض لكشفه وثائق خطيرة عن تآمر الإمارات على السعودية تتحقق

تداول مغردون على نطاق واسع مقطعا مصورا، لما قالوا إنه عميد سعودي معتقل في السعودية بأوامر من الرياض بسبب هذا المقطع الذي كشف فيه قبل مدة تآمر أبوظبي على السعودية، وأكد أنه يمتلك وثائق خطيرة تثبت ذلك وأراد عرضها على ولي العهد محمد بن سلمان.

ويظهر في المقطع العميد السعودي وهو يخاطب ولي العهد محمد بن سلمان، ويدعوه للانتباه من حلفاءه الإماراتيين وغدرهم، واصفا المعلومات التي بحوزته بأنها أخطر معلومات ستمر على ابن سلمان في حياته.

هذا ليس قطريا ولا تركيا ولا ينتمي لجماعة #الاخوان_المسلمين ..

إنه مواطن سعودي وطني استشعر ما تخطط له #الامارات منذ سنوات .. بدءاً من #مؤتمر_غروزني الذي نظمته #أبوظبي وأصدر وثيقة أخرج أهل #السعودية من الإسلام ..

طبعا أعتقل هذا الرجل ولايزال .. بأوامر ظبيانية ..

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وأضاف:”وبعدها سكون برأت نفسي أمام الله وأمام شعبي وأمام دولتي وبعدها يحصل اللي يحص، أنا عارف انك حريص ولكن طيبة وثقتك في الاخرين أخذوك على حين غرة”

وفي الفيديو طالب العميد السعودي حينها ابن سلمان بمتابعة مواقع التواصل والرأي العام العربي والإسلامي، وكيف تحول العالم من الإشادة بالسعودية عقب عاصفة الحزم والحلف الإسلامي، ثم الانقلاب فجأة والتنديد بسياسة المملكة، لافتا إلى أن الحلف الإماراتي هو السبب وأراد استدراج السعودية لإسقاطها مثل القذافي وصدام حسين.

يمتلك هذا العميد المعتقل بالسعودية بأوامر ظبيانية وثائق عن تآمر #الامارات على #السعودية ..

ألم يحن الوقت لمحمد بن سلمان لمراجعة جادة لسياساته وعلاقاته الخارجية والإلتفات إلى الأصوات الوطنية #السعودية وما أكثر التي تريد المصلحة العليا للسعودية ..؟!

هل تصحو قبل فوات الأوان ..؟! pic.twitter.com/vCc3C9WE95 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 4, 2019

من جانبه علق الكاتب والإعلامي القطري على المقطع بقوله:”ألم يحن الوقت لمحمد بن سلمان لمراجعة جادة لسياساته وعلاقاته الخارجية والإلتفات إلى الأصوات الوطنية السعودية وما أكثر هذه الأصوات التي تريد المصلحة العليا للسعودية؟، هل تصحو قبل فوات الأوان؟!”

وأشعلت صورة الوفد الإماراتي الذي زار طهران مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية وخصوصا الخليجية.

وأعادت الصورة الحديث عن “العلاقة المتوترة” بين الإمارات والسعودية بعد الخطوات الإماراتية التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، ومن أبرزها تخفيض الإمارات العربية المتحدة لعدد قواتها وإعادة نشرها في اليمن.

ومع انتشار الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، والتي تجمع كلا من قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الاحبابي، وقائد قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي، أطلق ناشطون هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات ، وتم تداوله في عدد من الدول الخليجية كالسعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر، ليحصد أكثر من 46 ألف تغريدة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، خلال لقائه بقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، قوله: “إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم”.

مضيفا: “إنه سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن هذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الاعمال”.

ومن جهته قال قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي :”نحن سعداء للغاية لوجودنا مع حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف: “إن توقيع مذكرة تفاهم حدودية خطوة إيجابية لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين، ومراقبة الحدود، وتسهيل حركة المرور وما إلى ذلك”.