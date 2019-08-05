“شاهد” خلف الحبتور يؤكد “بكل بجاحة” على طعن الإمارات للسعودية في الظهر و”يتسول” الصلح مع إيران

في تأكيد على التقارير الغربية المتداولة بشأن ما وُصف “بالخيانة الإماراتية للسعودية” عبر التصالح مع إيران والانسحاب من اليمن، طالب الملياردير الإماراتي خلف الحبتور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتقديم يد العون للإمارات والسير على طريق الصلح الذي بدأته الإمارات بالاجتماع الأخير في طهران.

وقال “الحبتور” في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر ورصدتها (وطن):”أتمنى وأطلب من السيد علي خامنئي أن يتقدم لدولة الامارات والسعودية بالتعاون بيننا على أساس وقف دعم الإرهاب وسحب القوات الإيرانية من سوريا والعراق ووقف دعم الحوثيين”

في هذه الأيام المبروكة، أدعو #خامنئي لانتهاز الفرصة لإصلاح الضرر ووقف دعم الميليشيات الإرهابية وسحب القوات الإيرانية من الدول العربية لكي يتمكن من التعاون مع #الإمارات و #السعودية، فهذا سيؤدي إلى ازدهار #الاقتصاد في المنطقة وبالأخص الاقتصاد الإيراني. pic.twitter.com/2JClphV14t — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 2, 2019

وتابع في لهجة ناعمة جديدة غير معتادة تجاه إيران:”السير بهذا الطريق سينمي التعاون الاقتصادي والعسكري والتجاري الذي ينفع الشعبين ونحمي خليجنا ومضيق هرمز ولا نحتاج للامريكان والبريطانيين”

ووصف خلف الحبتور “خامنئي” بأنه سيكون بطل شجاع إذا اتخذ هذا القرار:”هذا سيكون أبرز وأهم قرار تأخذه في حياتك، وهذا قرار لا يأخده إلا الشجاع القائد”

يشار إلى أنه قبل أيام وقعت إيران والإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز وترسيخ الأمن الحدودي في أحدث خطوة تبرز حدة التقارب بين الجانبين وانهيار تحالف أبو ظبي مع المملكة العربية السعودية.

ويرى مراقبون أن النظام الإماراتي يتخذ في هذه المرحلة تحولات يمكن وصفها باللعبة الاستراتيجية وفق تكتيكات مناسبة لكل موقف يخدم إستراتيجيتها بعيدة المدى ومصالحها الذاتية دون النظر لحلفائها الخارجيين خاصة في السعودية.

هذا وقال رئيس رابطة التجار والمستثمرين الإيرانيين في دولة الإمارات عبد القادر فقيهي إن الرابطة تلقت وعودا من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بحل مشكلات التجار الإيرانيين في أسرع وقت ممكن، وإن ذلك جاء بعد مفاوضات أُجريت مع المسؤولين الإماراتيين.

وقال فقيهي إنه سيعاد إصدار تأشيرات تجارية للمستثمرين الإيرانيين، ووقف إجراءات إغلاق حسابات بنكية للإيرانيين، مع وقف سياسة إلغاء إقاماتهم في دولة الإمارات، مضيفا أن حسابات بنكية ستُفتح للمستثمرين والتجار رغم العقوبات المفروضة.

وأشار إلى انفتاح الفضاء التجاري والاقتصادي بين إيران والإمارات، عقب مرحلة تراجعت فيها علاقة البلدين الاقتصادية بشكل ملموس.

وكانت الإمارات قد حولت بوصلتها نحو إيران بعد قطيعة استمرت لسنوات، حيث التقى قائد خفر السواحل الإماراتي العميد مصباح الأحبابي قائدَ حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي قبل أيام، وتحدث الجانب الإماراتي عن ضرورة التنسيق المتواصل بين إيران والإمارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة.