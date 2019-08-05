“شاهد” احتضان وزير الشؤون الإسلامية السعودي لسيدة بالحرم وتقبيلها يثير جدلاً واسعاً في الشارع السعودي

أثار مقطع فيديو متداول لوزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر يحتضن سيدة ضمن الحجاج في الحرم ويقبلها.

ويظهر المقطع المتداول الوزير السعودي حيق كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

https://www.facebook.com/watch/?v=828212487579787

وانقسم السعوديين بين مستنكر لفعل الوزير السعودي حتى لو بدافع الإنسانية، وبين مؤيد له ومثني على موقفه لا يرى فيه أي إساءة أو تحريم.

وتحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه”، أشاد مدونون بتصرف الوزير ووصفوه بالإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، بينما انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي . #وزير_الشوون_الاسلاميه pic.twitter.com/UEoKkqN9wl — مشعل المعيدي (@mishalalmaide) August 4, 2019

#وزير_الشوون_الاسلاميه

قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك😂😂 pic.twitter.com/CwevVLyyS8 — أ.تغريد الميهوبي (@TAGHREED_M2) August 4, 2019

الشيخين، بن باز وبن عثيمين رحمهما الله يحرمان مصافحة النساء من غير المحارم حتى القواعد منهن، ولكن وزير شؤون إسلام #السعودية الجديد @Dr_Abdullatif_a له رأي آخر، في المصافحة🤝 والتقبيل😘 والـ Hug🤗 أيضاً pic.twitter.com/BQG9gI4hDc — عبدالله الوذين (@abqatar) August 4, 2019

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.