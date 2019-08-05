“شاهد” احتضان وزير الشؤون الإسلامية السعودي لسيدة بالحرم وتقبيلها يثير جدلاً واسعاً في الشارع السعودي
أثار مقطع فيديو متداول لوزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر يحتضن سيدة ضمن الحجاج في الحرم ويقبلها.
ويظهر المقطع المتداول الوزير السعودي حيق كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.
وانقسم السعوديين بين مستنكر لفعل الوزير السعودي حتى لو بدافع الإنسانية، وبين مؤيد له ومثني على موقفه لا يرى فيه أي إساءة أو تحريم.
وتحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه”، أشاد مدونون بتصرف الوزير ووصفوه بالإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، بينما انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.
ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.