انفجار “معهد الأورام” يفضح إعلام “السبوبة” في مصر و”الجزيرة” أول من نقل الحادث.. إشادة مصرية بالقناة القطرية

استنكر ناشطون مصريون بمواقع التواصل إهمال الإعلام المصري أمس، الأحد، لحادث انفجار “معهد الأورام” المروع بالمنيل والذي راح ضحيته 19 قتيلا و30 مصابا، فيما كانت قناة “الجزيرة” التي يصفها نظام السيسي بالمعادية لمصر أول من نقل الحادث لحظة بلحظة.

اللي عايز يتابع حريق #معهد_الاورام في #المنيل يتابع "القناة المعادية الممولة"… قنواتنا مش فاضية! pic.twitter.com/4uQYLo9jbf — الشيخ برنجى (😅) (@m440695) August 4, 2019

وسيطر الحريق الهائل الذي نشب وسط العاصمة المصرية على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد الذين انتقدوا أداء المسؤولين والتغطية الإعلامية الرسمية والخاصة للكارثة، خاصة أن أي بيان رسمي لم يصدر إلى الآن لكشف حقيقة ما حصل.

رحم الله ضحايا حادث #معهد_الاورام في #المنيل وشفى الله المصابين



نريد معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة المسئولين فتضارب الروايات عما حدث تفرض سيناريوهات عبثية وتزيد الأمور تعقيدا



على الجميع تحمل مسئولياته فهذه الأرواح المصرية البريئة لم تستحق أبدا هذا الإجرام — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 5, 2019

وبرز عبر وسم “#معهد_الاورام” الذي تصدر التريند المصري بتويتر، عدة تغريدات تهاجم القنوات المصرية في مقارنة بينها وبين قناة “الجزيرة” القطرية التي غطت الحادث من البداية وبمهنية عالية.

#معهد_الاورام

لكى تعلم كل جديد عن الإنفجار تابع الجزيرة العميلة ..

قنواتنا الحرة الوطنية عندها رسالة وطنية مهمة بتوصلها للشعب .. pic.twitter.com/UGQrQGJ8MS — Haitham Rashad (@Mr_Haitham88) August 5, 2019

وكتب أحد النشطاء مشيدا بالجزيرة:”القناة الوحيدة اللى جايبة حاجة عن #انفجار_المنيل قناة الجزيرة وبعدين يرجعوا يعيطوا ويقولوا قنوات معادية وزفت على دماغهم، الاعلام المصرى مغيب وفاااشل”

القناة الوحيدة اللى جايبة حاجة عن #انفجار_المنيل قناة الجزيرة وبعدين يرجعوا يعيطوا ويقولوا قنوات معادية وزفت على دماغهم

الاعلام المصرى مغيب وفاااشل #معهد_الاورام — ✍👌3beer 👌✍ (@Green00_Dream) August 5, 2019

ودون آخرة ساخرا:”اللي عايز يتابع حريق #معهد_الاورام في #المنيل يتابع “القناة المعادية الممولة”… قنواتنا المصريه مش فاضية!”

اللي عايز يتابع حريق #معهد_الاورام في #المنيل يتابع "القناة المعادية الممولة"… قنواتنا المصريه مش فاضية! pic.twitter.com/1q48nWfu2x — Sayed Ali Al-Azzeezi (@AlAzzeezi6) August 5, 2019

وكان حريق هائل قد نشب بسبب انفجار سيارة في منطقة البحر الصغير بين حي المنيل وقصر العيني خارج “المعهد القومي للأورام”، وسط العاصمة المصرية القاهرة، قبيل منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلاً وإصابة 30 آخرين.

كل ما عليك هو النظر وانتظار المشهد القادم ..!

رحم الله الضحايا وعافي المصابين 🙏 #معهد_الاورام pic.twitter.com/A9UqJke9aN — ﮼عموري (@amraziz266) August 5, 2019

#معهد_الاورام بتنا الزجاج فيه اتكسر. من شدة الانفجار pic.twitter.com/P6CSOVs53u — yasser aly negm (@yasseralynegm3) August 5, 2019

وحول ملابسات الحادث وضبابيته، أكد نشطاء بعيدا عن الروايات الرسمية المتضاربة لنظام السيسي أن الانفجار وقع نتيجة اشتعال خزان أكسيجين تسبب في انفجار هائل.

خزان الأكسجين ف معهد الأورام انفجر و حصل كارثه كبيره وفي مصابين كتير و القصر العيني مليان زمايلنا الي هناك بيقولوا في حالات كتير جداااا و عايزين ناس يتبرعوا بالدم ياريت اَي حد قريب يروح ، ربنا يستر يارب #معهد_الأورام #القصر_العيني #ريتويت — Ahmed Ali (@ahmedali_7assan) August 4, 2019

وكانت وزارة الداخلية، زعمت إن الحادث نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدي العمليات الإهاربية، مشيرة إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية، التصريحات التي أثارت سخرية النشطاء.

عايزين نفهم؟

هو إنفجار إسطوانة أكسجين؟

ولا إنفجار خزان أكسجين؟

ولاتصادم ثلاث سيارات وجها" لوجه؟

وهل إنفجار سيارة ..ينزع شبابيك معهد الأورام ويتم إخلاء المبني تحسبا" لسقوطه؟!

ده غير عدد الضحايا المرعب

١٦ حتي الآن

مين يقولنا الحقيقة في جمهورية الموز العسكرية؟!#معهد_الاورام#المنيل pic.twitter.com/RJWwfi7kbv — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 4, 2019