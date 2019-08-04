ضاحي خلفان يدعو لاستخدام الطائرات المسيرة لمواجهة الحوثي بعد خسائر القوات الإماراتية الفادحة باليمن

دعا نائب رئيس شرطة دبي والرجل المقرب من دوائر الحكم في الإمارات، سلطات بلاده لاستخدام الطائرات المسيرة في المواجهة كما يفعل الحوثي، مشيرا إلى أن الإمارات دولة تمتلك الكثير من هذه الطائرات.

وقال “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اكثر من يمكن ان يمتلك طائرات مسيرة نحن، فلماذا لا نستعملها في ضرب كل النقاط الحيوية في صنعاء حتى يدرك أن السلام هو الخيار الأسلم له.”

اكثر من يمكن ان يمتلك طائرات مسيرة نحن…فلماذا لا نستعملها في ضرب كل النقاط الحيوية في صنعاء حتى يدرك..ان السلام هو الخيار الأسلم له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

وأجبر جماعة الحوثي باليمن الإمارات على الانسحاب من مراكز القتال، خوفا من توجيه الجماعة طائراتها المسيرة نحو الإمارات على غرار السعودية التي تكبدت خسائر فادحة بمطار أبها خاصة ومحطات النفط.

وشدد ضاحي خلفان على ضرورة شراء آلاف من الطائرات المسيرة لعدن “تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها المسألة بسيطة جدا” حسب وصفه.

وأصبحت الهجمات الحوثية على مطارات ومنشآت حيوية سعودية خبرا شبه يومي، والشهر الماضي أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة بدون طيّار شنه المتمرّدون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، بحسب ما أعلنه التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ هؤلاء المتمرّدين اليمنيين الذين تدعمهم إيران.

وبينما عملت الولايات المتحدة مع السعودية للتضييق على طرق تهريب الصواريخ، ظهرت الطائرات دون طيار كبديل منخفض التكلفة نسبيا وأكثر فاعلية للمتمردين عدا عن صعوبة اكتشافها.

واتّهم مسؤولون أميركيون وسعوديون طهران بتدريب الحوثيين وتزويدهم بالتصميمات لبناء طائرات من دون طيار.

وتنفي إيران تقديم السلاح للمتمردين، لكن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قالت عام 2018 إنها تعرّفت على “بقايا صواريخ، ومعدات عسكرية ذات صلة وطائرات دون طيار عسكرية من أصول إيرانية”.