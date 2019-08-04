“شاهد” ملك الأردن يفاجئ الشرطة النسائية بتصرف غير متوقع.. وهذا ما حدث بعدما ترجل من سيارته

انتشر على نطاق واسع صور وفيديو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، الأحد، فاجأ مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم.
وبحسب الفيديو المتداول أوقف العاهل الأردني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل.
ورحب العاهل الأردني، خلال اللقاء القصير، بالتقاط الصور تذكارية مع إثنتان من شرطة السير في الشارع، وذلك قبل أن يعود إلى سيارته.
يشار إلى أن ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، اعتاد أن يفاجئ المواطنين في مناسبات مختلفة، منها وهو يتناول الإفطار مع دورية شرطة أثناء أذان المغرب، في منطقة صويلح في عمان، خلال شهر رمضان.