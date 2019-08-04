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شاهد| ماذا فعل أصحاب المحال التجارية في ولاية بدية بسلطنة عمان بعد جريمة قتل العائلة

كتب وطن
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أغلق أصحاب المحال التجارية في ولاية بدية بسلطنة عمان أبواب محالهم أمس حداداً على أرواح ضحايا جريمة قتل العائلة .

وأغلقت المحال التجارية أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ولم تُعلن حتى الآن عن تفاصيل الجريمة المروّعة التي هزّت السلطنة، وراح ضحيتها أب وأم وأبناءهما الأطفال الثلاثة، كون التحقيقات ما زالت جارية .

وأفادت الأنباء أن مرتكبي الجريمة 5 وافدن باكستانيين.

وأثارت الجريمة البشعة، غضب العُمانيين بمواقع التواصل، حيث طالبوا الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.

كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين.

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