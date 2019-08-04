جمال ريان
الهدهد

جمال ريان يشكر مستشار ابن زايد بعد اعترافه الخطير بشأن “الجزيرة”: أحترمك على صراحتك!

كتب خاص "وطن"
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علق الإعلامي والمذيع البارز بقناة “، على اعتراف مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور ، بفشل خطاب بلاده الإعلامي وتفوق الإعلام القطري.

وخاطب “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أخيرا اعترفت يا دكتور، أشكرك وأحترمك على صراحتك، الاعتراف بالحق فضيلة”

وكان عبدالخالق عبدالله قد اعترف بتفوق قناة الجزيرة والإعلام القطري في الأداء الإعلامي وفي التأثير في الرأي العام.

وخرج مستشار محمد بن زايد ليرفع القبعة لإعلام في اعتراف صريح بعد أن أسقط في يد بلاده ً مقرابنجاح  تأثير الخطاب الإعلامي القطري أمام الراي العالمي والعربي .

جاء ذلك في تغريدة لعبد الخالق عبد الله، نشرها عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، أمس الجمعة، وكتب فيها : “أقولها بكل صراحة: خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي، من خطابنا الإعلامي”، في إشارة إلى الإعلام القطري.

وتأتي تغريدة عبدالخالق في وقت تشتد الضغوط على بلاده بعد التغير المفاجئ لسياسة أبوظبي وتقاربها من إيران وتخبط إعلامها في تحليل المشهد الذي اعتبره محللون اعترافا بخطأ الحصار على قطر بعد أن بررت أبوظبي اسباب الخلاف مع الدوحة بأنه يتمثل في سياسة قطر الخارجية وعلاقتها مع إيران، ثم عادت وانقلبت اليوم على مواقفها بعد تعزيز العلاقات بينها وبين طهران في الأيام الأخيرة.

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