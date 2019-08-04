ابن سلمان يطور السعودية وفق “رؤية أبوجهل”.. “شاهد” فيديو “فلتحفظك الآلهة” يفجر غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو أظهر منسوبين لهيئة الترفيه يروجون لموسم الطائف وسوق عكاظ في مطار الملك خالد بطريقة فجرت غضب السعوديين.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، منسوبي هيئة الترفيه السعودية وقد ارتدوا ملابس العرب قديما وداعب أحدهم طفلة صغيرة بقوله “فلتحفظك الآلهة”.

إحياء سنن الجاهلية وشرك بالله حيث قال: (فلتحفظك الآلهة)، هل هناك إله غير الله؟ كلا، لكن لعل هذا من حماقة كلاب الترفيه. pic.twitter.com/VhXukULGfA — موسى الغامدي (@XStvYZcgaP6GPuu) August 4, 2019

الكلمة التي أثارت غضب السعوديين، معتبرين إياها عودة لزمن الجاهلية ودعوة للشرك في أرض بلاد التوحيد.. حب وصفهم.

دعوة للشرك في ارض التوحيد بلاد الحرمين

ضمن الترويج لموسم الطائف وسوق عكاظ في مطار الملك خالد تلفظ الممثل بكلمة من أقوال الجاهلية عندما قال للبنت الصغيرة ( فلتحفظك الآلهة ) ..

وهذه ليست زلة لسان بل تأتي ضمن منهجية لكسر الثوابت كنصب التماثيل وإقامة حفلات العري في الأشهر الحرم pic.twitter.com/a3X7yQaaCs — الشعب السعودي (@saudi_peoples) August 4, 2019

خفتم #محمد_بن_سلمان يعيد الاصنام الى ارض #الحجاز اهو اعاد كفار #قريش نفسهم

السعوديين عايزين يستعرضوا حضارتهم في #مطار_الملك_خالد قابلوهم بعباره ( فلتحفظك الآلهة )

اهو كده الابداع و الا بلاش

اهو كده الاصل والا بلاش

اهو كده ابلغ رد على الي بيقولوا الرسول ﷺ سعودي و الصحابة سعوديين pic.twitter.com/9BgAPs2VSc — عمرو عبد الهادي (@AmrabdlhadyX) August 4, 2019

وخاطبت “الجوهرة بنت محمد” رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قائلة:”وصل الامر بهيئه الترفيه الى الاشراك بالله والعودة الى زمن الجاهلية السفيه يدعو للطفله (فلتحفظك الآلهة )”

وتابعت:” تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا انما هو اله واحد لا اله الا هو لاشريك له اللهم انا نبرأ اليك مما يقول هؤلاء السفهاء”

يا @Turki_alalshikh وصل الامر بهيئه الترفيه الى الاشراك بالله والعوده الى زمن الجاهليه. السفيه يدعو للطفله (فلتحفظك الآلهة )

تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا انما هو اله واحد لا اله الا هو لاشريك له ..اللهم انا نبرأ اليك مما يقول هؤلاء السفهاء #معا_لطرد_هيئه_الترفيه pic.twitter.com/t5dLNSuu85 — الجوهره بنت محمد (@cilver11) August 3, 2019

ودون حساب “أهلاوي ملكي” ساخرا:”بركات ترفيه تركي ال الشيخ الترحيب في الطائف بعبارات شركية”