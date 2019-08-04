فلتحفظك الآلهة
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ابن سلمان يطور السعودية وفق “رؤية أبوجهل”.. “شاهد” فيديو “فلتحفظك الآلهة” يفجر غضب السعوديين

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ، بمقطع فيديو أظهر منسوبين لهيئة الترفيه يروجون لموسم الطائف وسوق عكاظ  في مطار الملك خالد بطريقة فجرت غضب السعوديين.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، منسوبي هيئة الترفيه السعودية وقد ارتدوا ملابس العرب قديما وداعب أحدهم طفلة صغيرة بقوله “”.

الكلمة التي أثارت غضب السعوديين، معتبرين إياها عودة لزمن الجاهلية ودعوة للشرك في أرض بلاد التوحيد.. حب وصفهم.

وخاطبت “الجوهرة بنت محمد” رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قائلة:”وصل الامر بهيئه الترفيه الى الاشراك بالله والعودة الى زمن الجاهلية السفيه يدعو للطفله  (فلتحفظك الآلهة )”

وتابعت:” تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا انما هو اله واحد  لا اله الا هو لاشريك له اللهم انا نبرأ اليك مما يقول هؤلاء السفهاء”

ودون حساب “أهلاوي ملكي” ساخرا:”بركات ترفيه تركي ال الشيخ الترحيب في الطائف بعبارات شركية”

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