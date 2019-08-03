أمير قطر
أمير قطر
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“مَن يُحاصِر مَن؟” .. ميزانية السعودية تسجل عجزاً بـِ 33 مليار ريال بينما ميزانية قطر تسجل فائضاً بـِ2.03 مليار ريال

كتب وطن
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بينما تحاصر دولةَ منذ أكثر من عامين، لخنقها اقتصادياً، سجلت ميزانية عجزاً يصل إلى 33 مليار ريال، -حسب وكالة “بلومبيرج”- سجلت المُحاصرة فائضاً قدره (1.2%).

وسجلت الميزانية العامة لقطر في الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 2.03 مليار ريال، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وأظهرت النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي تسجيل المالية العامة لقطر في الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إيرادات بقيمة 55.02 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 53 مليار ريال بنهاية مارس 2019.

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