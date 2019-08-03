“مَن يُحاصِر مَن؟” .. ميزانية السعودية تسجل عجزاً بـِ 33 مليار ريال بينما ميزانية قطر تسجل فائضاً بـِ2.03 مليار ريال

بينما تحاصر السعودية دولةَ قطر منذ أكثر من عامين، لخنقها اقتصادياً، سجلت ميزانية الرياض عجزاً يصل إلى 33 مليار ريال، -حسب وكالة “بلومبيرج”- سجلت ميزانية قطر المُحاصرة فائضاً قدره (1.2%).

وسجلت الميزانية العامة لقطر في الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 2.03 مليار ريال، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي تسجيل المالية العامة لقطر في الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إيرادات بقيمة 55.02 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 53 مليار ريال بنهاية مارس 2019.