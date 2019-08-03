محمود رفعت نشر وثيقة خطيرة من الملك فيصل لرئيس أمريكا.. يجب دعم إسرائيل لتنفيذ هجوم خاطف على مصر

أعاد المحامي المعروف وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، نشر وثيقة خطيرة سبق تداولها عدة مرات قبل ذلك، وجهت من الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي جونسون في العام 1966.

ووفقا للوثيقة التي نشرها “رفعت” على حسابه بتويتر ورصدتها (وطن) فإن “الملك فيصل بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، قال له فيها إن القوات المصرية لن تنسحب من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل لاحتلال غزة وسيناء والضفة الغربية”.

هذه الوثيقة خطاب من فيصل حاكم #السعودية لرئيس #أمريكا سنة 1966 يطالبه:

أن توجه إسرائيل ضربة للأماكن الحيوية في #مصر

أن تستحوذ #إسرائيل على جزء من أرض #سوريا

العمل على تمزيق #العراق

حين تم نشره هاج طبالون #الرياض بالتكذيب، فخرج ابن سلمان وعادل الجبير يؤكدوا محتواه بتصريحاتهم. pic.twitter.com/9IMc6RVCPd — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 3, 2019

وتحدثت الوثيقة عن تطرق الملك فيصل في رسالته للرئيس الأمريكي إلى ما وصفه بدور مصر الخطير في اليمن والمنطقة بوجه عام، بدعمها الثوار وإلهاب مشاعر الناس ضدنا جميعا، أي ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودأب مصر المستمر والتاريخي لإسقاط حكمنا، حسب ادعائه.

وتخللت الوثيقة عدة نقاط طرحها ملك السعودية على الرئيس الأمريكي مؤكدة أن مصر هي العدو الأكبر للسعودية وأمريكا في نفس الوقت.

وطالب الملك فيصل في رسالته للرئيس الأمريكي بضرورة أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل وتنفيذ هجوم خاطف على مصر تستولي به على أهم الأماكن الحيوية لتضطرها بذلك لا إلى سحب جيشها صاغرة من اليمن فقط بل لإشغال مصر بإسرائيل مدةً طويلة وبعدها لن يرفع أي مصري رأسه بعيدا عن القتال.

واقترح الملك السعودي على جونسون سرعة الاستيلاء على قطاع غزة تحت الحكم المصري.. واعتبر أن الاستيلاء على الضفة من الأردن مهم جداً لكي لا تبقى للفلسطينيين أية مطامع في أية أرض وقعت تحت أية إدارة عربية.

يشار إلى أنه هذه الرسالة منشورة بالأساس فى كتاب ( عقود من الخيبات ) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى 1995 عن دار بيسان على الصفحات من 489- 491 .