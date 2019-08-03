لأول مرة في تاريخ السعودية.. “شاهد” “فارسات سعوديات” يمتطين ظهور خيولهن في سوق عكاظ ويثرن موجة غضب واسعة

أثارت عروض “فروسان عكاظ”، التي شهدها سوق عكاظ في محافظة الطائف غربي السعودية، أمس الجمعة، ولأول مرة مشاركة عدد من الفارسات السعوديات، في مشهد لم تعهده المملكة من قبل.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية، بأن الفارسات قدمن عروضا مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

واثارت مشاركتهن موجة غضب واسعة في صفوف السعوديين الذين انتقدوا ما يجري في المملكة، من محاولة تغييب للعادات والتقاليد الاسلامية التي حافظت عليها السعودية طوال السنوات الماضية.

شئ مخزي .. اين الحياء .. صفة النساء .. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب .. اللهم ردنا إليك ردا جميلا و لا تجعل مصيبتنا في ديننا — Ahmed Seflan (@aseflan) August 2, 2019

كل يومين طالعين لنا شي جديد يخص المرأة.

ريحونا من الحين وطلعونا من السعودية وخلوها لهن😒 — سلمان التميمي🇸🇦 (@salman_2232) August 3, 2019

الهرولة في السعي عبادة..🕋



منع الله النساء عنها، حفاظا على حشمتها



والترفية تستعرض بالنساء..حسبنا الله وكفى — آل مساعد (@BBBBDDDDRRRRRR) August 2, 2019

اللهم لا تواخذنا بمايفعله السفهاء منا. الا يدرك هؤلاء بأن هناك حساب وعقاب وقبر. حينما ينقطع بنا السبل لن ينفعنا حتى اقرب الناس منا. الا عملك وايمانك — دعد ✨ (@_da3ad_) August 3, 2019

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن عروض “فرسان عكاظ” أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 30 فارسا وفارسة، من مختلف الدول المشاركة.

جئنا إليكم من مسيرة تاريخٍ وذكرى، محملين بحشدٍ من الكلمات واللحظات.



شاركونا متعة التفاصيل في #سوق_عكاظ pic.twitter.com/uAB4x8lAQj — سوق عكاظ (@soqokaz) August 2, 2019

وقالت صحيفة “عكاظ” إن المهرجان في نسخته الثالثة عشرة، يستضيف 11 بلدا عربيا تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ضمن “حي العرب” الذي يضم أجنحة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.