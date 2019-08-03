لأول مرة في تاريخ السعودية.. “شاهد” “فارسات سعوديات” يمتطين ظهور خيولهن في سوق عكاظ ويثرن موجة غضب واسعة

أثارت عروض “فروسان عكاظ”، التي شهدها سوق عكاظ في محافظة الطائف غربي السعودية، أمس الجمعة، ولأول مرة مشاركة عدد من الفارسات السعوديات، في مشهد لم تعهده المملكة من قبل.
وأفادت صحيفة “سبق” السعودية، بأن الفارسات قدمن عروضا مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.
واثارت مشاركتهن موجة غضب واسعة في صفوف السعوديين الذين انتقدوا ما يجري في المملكة، من محاولة تغييب للعادات والتقاليد الاسلامية التي حافظت عليها السعودية طوال السنوات الماضية.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن عروض “فرسان عكاظ” أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 30 فارسا وفارسة، من مختلف الدول المشاركة.
وقالت صحيفة “عكاظ” إن المهرجان في نسخته الثالثة عشرة، يستضيف 11 بلدا عربيا تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ضمن “حي العرب” الذي يضم أجنحة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.