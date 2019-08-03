كاتب عُماني يمسح الأرض بالمرتزق “علاونة” ويلقّنه درساً بعد تماديه على مفتي السلطنة

ردّ الإعلامي العُماني عباس المسكري على تهجّم المرتزق الأردني يوسف علاونة على مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد الخليلي.

وكان “علاونة” تهجّم على المفتي بعد إعلان اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ بالسلطنة، عن عدم ثبوت رؤية الهلال الخميس، ليكون أمس الجمعة المُتمم لشهر ذي القعدة واليوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م.

وقال “المسكري” في معرض رده إن موضوع الحج والعمرة وكل ما يخص الدين “هذا شأن إسلام ومسلمين وليس من المعقول أن يناقشه شخص ما يعيش على تراب يقدس البوذية ويتبرك بها ويتمسح بعبائة البابوية”.

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بما إن علاونة قام بحظري فشخصيا أتمنى من وطن خارج السرب أن يوصلوا ردي هذا على هذا التافه المرتزق الأجير يوسف علاونة ويبلغوه بأن موضوع الحج والعمرة وكل ما يخص الدين هذا شأن إسلام ومسلمين وليس من المعقول أن يناقشه شخص ما يعيش على تراب يقدس البوذية ويتبرك بها ويتمسح بعبائة البابوية — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 3, 2019

وأضاف: ” يعتقد علاونه إنه يقدم معروفاً للعمانيين من خلال هذا المقطع ويهتم بفئة من حسبما قال أهل السنة والجماعة في عمان التي لا تنظر إلى شكليات الإختلافات المذهبية أبدا لأن مجتمعنا العماني متمازج ولا يهمه الفوارق ولا محل لها من الإعراب على تراب عمان الطاهر ولهذا أنصحه بأن يسدي المعروف لأقاربه”.

وحاول “علاونة” شقّ صف العُمانيين، بادعائه أن اتباع مفتي عمان “الخليلي” في السلطنة يمثلون 22% فقط، بينما 78% من العمانيين من “أهل السنة والجماعة” ولا يتبعون “الأباضية” .

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يعتقدعلاونه إنه يقدم معروف للعمانيين من خلال هذا المقطع ويهتم بفئة من حسبماقال أهل السنة والجماعة في عمان التي لاننظر إلى شكليات الإختلافات المذهبية أبدا لأن مجتمعنا العماني متمازج ولايهمه الفوارق ولامحل لها من الإعراب على تراب عمان الطاهر ولهذا أنصحه بأن يسدي المعروف لأقاربه — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 3, 2019

وتابع المسكري: ” على ذكر المعروف .. فيقال الأقربون أولى بالمعروف ولهذا انصحه أن يقدم يهتم بحساب روان علاونه في انستجرام ويقدم لها الدعم فهي في حاجة ماسة لذلك بعيد عن التدخل في الشأن العماني لأن عمان منذ ضياء نور الهداية أسلم شعبها دون خف وحافر وتكفينا شهادة خير البشرية عليه الصلاة والسلام فينا”.

3 على ذكر المعروف .. فيقال الأقربون أولى بالمعروف ولهذا انصحه أن يقدم يهتم بحساب روان علاونه في استجرام ويقدم لها الدعم فهي في حاجة ماسة لذلك بعيد عن التدخل في الشأن العماني لأن عمان منذ ضياء نور الهداية أسلم شعبها دون خف وحافر وتكفينا شهادة خير البشرية عليه الصلاة والسلام فينا — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 3, 2019

وأكمل الكاتب العُماني رده قائلاً: “الطرطور يوسف علاونة من الأساس زنديق فمتى أصبح يهتم بالشعائر الدينية , وسبق وقلت لكم إنه جاهل لا يفقه شيء لأن العلماء الأجلاء أتفقوا حول موضوع رؤية الأهله , ولهذا عليه التركيز ايضا على كيفية تبرك من يأووه بعبائة البابا وكيفية ممارسة طقوس البوذا والأغتسال ببول الرهبان والأبقار”.

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الطرطور يوسف علاونة من الأساس زنديق فمتى أصبح يهتم بالشعائر الدينية , وسبق وقلت لكم إنه جاهل لا يفقه شيء لأن العلماء الأجلاء أتفقوا حول موضوع رؤية الأهله , ولهذا عليه التركيز ايضا على كيفية تبرك من يأووه بعبائة البابا وكيفية ممارسة طقوس البوذا والأغتسال ببول الرهبان والأبقار — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 3, 2019

وقال أيضاً: ” المشكلة لا تكمن في علاونة فنحن نعلم إن هذا الغبي لا قيمة له مع الناس فهي تكمن فيمن يجتمع على ترابهم كل واطي وحقير ومرتزق ويسمحوا له بأن يتطاول على البلدان والرموز ورجال الدين هي في المتحولين دينيا عباد الشمس والبقر والتماثيل ممن أنسلخوا من كل القيم والمباديء الإسلامية والعربية”.

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المشكلة لاتكمن في علاونة فنحن نعلم إن هذا الغبي لاقيمة له مع الناس فهي تكمن فيمن يجتمع على ترابهم كل واطي وحقير ومرتزق ويسمحوا له بأن يتطاول على البلدان والرموز ورجال الدين هي في المتحولين دينياعباد الشمس والبقر والتماثيل ممن أنسلخوا من كل القيم والمباديء الإسلامية والعربية

كفى — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 3, 2019

وكان المرتزق “علاونة” زعم أنّ السلطان قابوس بن سعيد أمر سابقاً بأن هلال ذي الحجة تقرره السعودية وبالتالي السلطنة تتبع ما تعلنه الممكلة، معتبراً أن المفتي لا علاقة له بهذا الموضوع. حسب مزاعمه

وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر أمس الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإنّ الاحد 12 اغسطس أول ايام عيد الاضحى المبارك.

صورة لهلال شهر ذي الحجة الآن من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي. تصوير مركز الفلك الدولي. الجمعة 02 أغسطس الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات. pic.twitter.com/GM1RAaLJ4T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) August 2, 2019

واعلنت كل من الهند وباكستان وبنغلادش الجمعة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه فإن اليوم السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

كما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الإثنين 12 أغسطس/ آب الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت كل من إيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية أعلنت أن السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى .







