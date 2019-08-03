“#فيلم_جابر” هاشتاج يتصدر التريند الأردني.. نشامى الأردن أجبروا طاقم العمل على وقف تصوير الفيلم

يتصدر وسم “#فيلم_جابر” التريند الأردني بتويتر منذ عدة أيام، بعد أن أثار إعلان تصوير هذا الفيلم في البتراء موجة غضب واسعة بين الأردنيين، الذين اكتشفوا أن سيناريو الفيلم يقرّ “بأحقية اليهود بفلسطين”.

الحمدلله الغاء تصوير #فيلم_جابر المسيء للاردن والمزيف للتاريخ والحقائق والثوابت#جابر #الاردن — محمد الزعاترة 🇯🇴 (@MIZaatreh) August 3, 2019

ونتيجة الضغط الشعبي المتواصل والجدل الواسع الذي دار بين النشطاء حول الفيلم خلال الأيام الماضية، أُجبر طاقم العمل على وقف التصوير بالبلاد.

فريق عمل #فيلم_جابر يلغي تصوير الفيلم في الأردن .. حكومة نايمة، يخلف ع الشعب والسوشال ميديا في الحفاظ على هويتنا وتاريخنا وارثنا الحضاري ❤️



الي بعده، يهود في #مقام_النبي_هارون ….. — حاتم الشولي (@HatemShouli) August 3, 2019

#عاجل قرر فريق عمل فيلم "جابر" إلغاء العمل بتصوير هذا الفيلم بعد اللغط الذي أثاره سيناريو العمل الفني — خبرني Khaberni (@khaberni) August 3, 2019

مخرج الفيلم محي الدين قندور أكد في بيان عبر صفحته على (فيسبوك) أنه وبعد التشاور مع فريق العمل “فقد رأيت ان الظروف الحساسة الداخلية والاقليمية والدولية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية تقتضي منا جميعا الوقوف معا صفا واحدا في مواجهة كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية”

https://www.facebook.com/mohyquandour/posts/10215879509522807

وختم حديثه “فقد قررت إلغاء العمل بتصوير هذا العمل الفني، ويسعدني في هذا الإطار ان اشكر كل من أبدى رأيا او نقدا بناء، وكل من تواصل معي مؤيدا ومشجعا ومؤازرا من الأصدقاء، معاهدا بأن ابقى كما عرفني الجميع دائما، كاتبا وفنانا يحمل هموم وقضايا وطننا الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني”

وكانت نقابة الفنانين الأردنيين قد طالبت السبت، الفنانين بعدم المشاركة في فيلم “جابر” الأميركي، والانسحاب منه لحين “وضوح” الصورة عبر قراءة معتمدة للنص كما فعل البعض.

الغاء تصوير فيلم #جابر المسيء — Dr. Ahmad Al Shagran (@Dr_Alshagran) August 3, 2019

علي عليان، ممثل أردني، قال إنه انسحب من فيلم “جابر” لأنه “يحمل مغالطات تاريخية”، لكن المخرج، محي الدين قندور، ذكر أن الممثل انسحب؛ لأنه يريد “دورا قياديا” لم يحصل عليه.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه هيئة الإعلام، والهيئة الملكية للأفلام لتقييم ودراسة محتوى فيلم “جابر”، مؤكداً أن أي عمل ثقافي أو فني يتم إنتاجه وتصويره على الأرض الأردنية يجب أن يكون متوافقا مع ثوابت الأردن والهوية الوطنية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للوقوف على محتوى فيلم “جابر”، في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل حول الرواية التاريخية التي يقدمها الفيلم.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تابع، وبمنتهى الحرص، التطورات المرتبطة بمواقف وآراء العديد من الفنانين والعاملين في مجال الإنتاج الثقافي والفني المتحفظة والرافضة لراوية الفيلم، مؤكدة أن الرزاز كلف هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله.