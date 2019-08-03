“شاهد” الصور الفضائية التي جلطت عيال زايد في ليبيا بعد أن انفقوا المليارات على خليفة حفتر

نشرت شركة European Space Imaging صورة فضائية لطائرتي الشحن “إيل – 76” اللتين دمرتهما القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في قاعدة الجفرة وسط البلاد في 26 يوليو الماضي والتي يسيطر عليها المتمرد خليفة حفتر.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرتي الشحن المستهدفتين تابعتان لشركة نقل جوي خاصة، وقد استؤجرتا لنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا، وأضافت أن طيارا أوكرانيا قتل جراء القصف.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أن طائرة مسيرة تابعة لها دمرت طائرة شحن عسكرية كانت محملة بالذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ”الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما أوضح مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات أخرى.

وذكر موقع ” avia.pro” المتخصص بالطيران أن طائرتان أوكرانيتان من نوع “إيل 76” تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وذكر موقع “الجزيرة” الإنجليزي نقلا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على مطار الجفرة سبب بتدمير عدد من الطائرات ومنها طائرتين أوكرانيتين من نوع “إيل 76”.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات الأوكرانية تابعة لشركة “ألفا إير” الأوكرانية للشحن الجوي ومقرها في العاصمة كييف.

Latest reports in #Libya claim extensive #GNA airstrikes on #LNA positions such as Al-Jufrah AFB. On this @planetlabs imagery from 26.07.19 at 09:13 UTC, plumes of smokes are seen where several jets or transport aircrafts usually park. Aircraft type not corroborated yet. #GEOINT pic.twitter.com/K0swg49R9O — Observer IL (@Obs_IL) July 27, 2019

وتمتلك شركة الشحن الجوية 5 طائرات من هذا الطراز والتي تم إنتاجها بين عامي 1990 و1992.