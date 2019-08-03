المفكر الكويتي عبدالله النفيسي يثير شكوكاً حول قدرة “الحوثي” في إدارة عمليات قصف السعودية وهذا ما قاله عن الطرف الثاني

ابدى المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبدالله النفيسي، شكوكاً في قدرة جماعة أنصار الله “الحوثيين”، المدعومة من قبل إيران في اليمن في إدارة عمليات معقدة مثل طائرات بدون طيار تصيب أهدافها بهذه الدقة أو توجيه صواريخ بالستية تصيب مطارات في السعودية.

وقال النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، :” أنا أرجّح تورّط عسكري إيراني مباشر يدير هذه العمليات من أرض اليمن”.

شخصياً أشك بأن الحوثي لديه ( القدره الفنية ) لإدارة عمليات معقده مثل طائرات بدون طيار تصيب أهدافها بهذه الدقه أو توجيه صواريخ بالستية تصيب مطارات في السعوديه. أنا أرجّح تورّط عسكري إيراني مباشر يدير هذه العمليات من أرض اليمن . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 3, 2019

وكان العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله”، كشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف الدمام في السعودية الخميس.

وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن الصاروخ “هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى”، مؤكدا أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في “دول العدوان” على حد قوله.

وأكد أن الصاروخ الباليستي هو “الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان”.

وأشار إلى “خضوع الصاروخ لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقني لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو”، مضيفا أن “بركان 3 صاروخ باليستي مصنع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة ومتحركة”.

وأضاف أن “عملية استهداف معسكر المرتزقة في عدن جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق وتعاون من جهات في المحافظة والتي تأتي ضمن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية التي تهدف إلى إفشال مخطط العدوان بالتصعيد في مختلف الجبهات”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الجماعة الحوثية المدعومة من قبل إيران، صواريخها الباليستية على السعودية، حيث دأبت على إطلاق طائرات مسيرة بدون طيار مفخخة على أهداف حيوية منها مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية، وهو الامر الذي اعترفت به السعودية.