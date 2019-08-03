أطفال جريمة بدية في سلطنة عمان
أطفال جريمة بدية في سلطنة عمان
الهدهد

“الشاهين” يكشف معلومة خطيرة: لماذا تسعى مخابرات أبوظبي لترويج أن جريمة بدية في عُمان تمّت بتدبير رسمي؟

كتب وطن
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كشف الراصد العُماني صاحب الحساب “” الشهير بموقع تويتر عن أنّ المخابرات الإماراتية تعكف على ربط جريمة القتل المؤسفة في ولاية بدية بسلطنة قبل أيام والتي راح ضحيتها أب وأطفالهما الثلاثة، وكأنها حدثت بتدبير حكومي وإيعاز رسمي.

ومساء الخميس، شيع العُمانيون في ولاية بدية ضحايا الجريمة المروّعة. فيما أفاد النشطاء أنّ مرتكبي الجريمة 5 باكستانيين تمكنت شرطة عمان السلطانية من القبض عليهم.

وبينما لم يصدر حتى الآن تصريحٌ رسمي من الجهات المختصة في السلطنة حيال الجريمة، كون التحقيقات لم تنتهِ بعد، كشف “الشاهين” أن مخابرات أبوظبي تسعى من خلال بعض المغرّدين المرتزقة في الإمارات والسعودية أو محسوبين ومدعومين منهما، للترويج إلى أنّ الجريمة مدبّرة وتمت بإيعازٍ رسمي.   

واعتبر الراصد العُماني أن مخابرات أبوظبي “تستحمر” شعبها وكذلك في بطريقة رديئة الإخراج بائسة المنطق. حسب وصفه

وأثارت الجريمة البشعة، غضب العُمانيين بمواقع التواصل، حيث طالبوا الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.

كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين.

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