“الشاهين” يكشف معلومة خطيرة: لماذا تسعى مخابرات أبوظبي لترويج أن جريمة بدية في عُمان تمّت بتدبير رسمي؟

كشف الراصد العُماني صاحب الحساب “الشاهين” الشهير بموقع تويتر عن أنّ المخابرات الإماراتية تعكف على ربط جريمة القتل المؤسفة في ولاية بدية بسلطنة عمان قبل أيام والتي راح ضحيتها أب وأطفالهما الثلاثة، وكأنها حدثت بتدبير حكومي وإيعاز رسمي.

ومساء الخميس، شيع العُمانيون في ولاية بدية ضحايا الجريمة المروّعة. فيما أفاد النشطاء أنّ مرتكبي الجريمة 5 باكستانيين تمكنت شرطة عمان السلطانية من القبض عليهم.

وبينما لم يصدر حتى الآن تصريحٌ رسمي من الجهات المختصة في السلطنة حيال الجريمة، كون التحقيقات لم تنتهِ بعد، كشف “الشاهين” أن مخابرات أبوظبي تسعى من خلال بعض المغرّدين المرتزقة في الإمارات والسعودية أو محسوبين ومدعومين منهما، للترويج إلى أنّ الجريمة مدبّرة وتمت بإيعازٍ رسمي.

واعتبر الراصد العُماني أن مخابرات أبوظبي “تستحمر” شعبها وكذلك في السعودية بطريقة رديئة الإخراج بائسة المنطق. حسب وصفه

🦅 هام 🦅

مساء الخير جميعا

تعكف مخابرات أبوظبي عن طريق اذنابها في ساحل عمال (عيال دحلان وطحنون) وقلائصها في الإمارة الثامنة (عملاء شيكات السفارات) على ربط جريمة القتل المؤسفة في بدية وكأنها حدثت بتدبير حكومي وايعاز رسمي،،، مستحمرين بذلك شعبيهم وبطريقة رديئة الإخراج بائسة المنطق pic.twitter.com/i5GwLrvVSe — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 3, 2019

وأثارت الجريمة البشعة، غضب العُمانيين بمواقع التواصل، حيث طالبوا الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.

كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين.