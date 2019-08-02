6 دول تنضم لسلطنة عمان في مخالفة السعودية برؤية هلال ذي الحجة .. من هي؟؟

أعلنت كل من الهند وباكستان وبنغلادش اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وكانت كل من إيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية أعلنت أن غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى .

عيد الأضحى سيكون يوم الأحد في العديد من دول العالم الإسلامي، وسيكون يوم الإثنين في كل من الهند، إيران، بنغلادش، باكستان، سلطنة عمان، المملكة المغربية، وبعض الدول الإسلامية في أفريقيا. — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) August 2, 2019

وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر اليوم الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

ونشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر ذي الحجة التقطت ظهر الجمعة الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي.

صورة لهلال شهر ذي الحجة الآن من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي. تصوير مركز الفلك الدولي. الجمعة 02 أغسطس الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات. pic.twitter.com/GM1RAaLJ4T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) August 2, 2019

والخميس، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م.

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال #شهر_ذي_الحجة لعام 1440هـ تُعلن عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم بعد غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 1, 2019

يأتي ذلك بينما أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإنّ الاحد 12 اغسطس أول ايام عيد الاضحى المبارك.