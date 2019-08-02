فضيحة بالدلائل للكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد .. حاول تبرير عودة الإمارات لحضن إيران فأدان نفسه وعرّاه مغرّدون
فضح مغرّدون تناقض الكاتب السعودي المقرب من النظام عبدالرحمن الراشد، بعد نشره مقالاً في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، لتبرير خيانة الإمارات للسعودية بعودة علاقاتها مع إيران.
وقال “الراشد” في مقاله المعنون بـ”قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي”: “إن كانت أبوظبي، حقاً، قررت التصالح مع طهران فإنه حقها السيادي، وهي أدرى بمصالحها، وربما يكون في صالح الجميع. أما إذا كانت الرواية أكذوبة فالتكتل مستمر ضد إيران”.
وأضاف: “حتى لو فعلتها الإمارات، وأرادت التواصل وحل مشاكلها مع طهران، فليس هناك ما يثير القلق؛ لأننا ننظر إلى الحكومات من جملة مواقف وسلوك طويل. وعلى مدى العقدين الماضيين ظلت العلاقة مع أبوظبي موضوعية حتى عندما تحدث اختلافات معها، وكذلك الكويت ومسقط والقاهرة. أما الدوحة فقصة أخرى”.
وفي مقاله هاجم “الراشد” دولة قطر، وأعاد الأسطوانة المشروخة باتهامها بـ”دعم الإرهاب”.
وحاول “الراشد” الإدعاء أنه لم يقل -ولم يقل أحد-، ان مقاطعة قطر بسبب علاقتها بايران، بل التهمة محل الخلاف تمويلها الارهاب ضد هذه الدول والتدخل في شؤونها الداخلية. حسب زعمه
وأمام هذا الإدعاء، نشر ناشطون ومغرّدون ردوداً لاذعة على “الراشد” مذكرينه بمقالات وتصريحاتٍ سابقة له قال فيها إن أحد أسباب حصار قطر هو علاقتها مع إيران، وهو الشرط الذي وضعته دول الحصار ضمن شروطها الـ13 على الدوحة، ما يؤكد كذب مزاعمه الجديدة.
وفي معرض ردّه على أكاذيب “الراشد” قال الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، إنّ “من حق الإمارات التصالح مع طهران، لكن لماذا لا يكون ميزان واحد مع جميع الدول بمعنى كيف نقنع الناس أنها تمت مقاطعة قطر بسبب علاقتها مع العدو إيران وفي نفس الوقت نقول لأحد المقاطعين من حقك أن تعمق شراكتك بإيران ؟”.
ورد “الراشد” مناقضاً تصريحاتٍ سابقة له وقال: “ابداً لم اقل، ولم يقل أحد، ان مقاطعة قطر بسبب علاقتها بايران! بل التهمة محل الخلاف تمويلها الارهاب ضد هذه الدول والتدخل في شؤونها الداخلية”.
وردّ “الطيار” على “الراشد” قائلاً: ” أنا أدعوك يا أستاذ عبدالرحمن لإعادة قراءة مقالك القديم وستجد الفرق الكبير وهذه إعادة له :
*علاقة قطر بإيران دليل على العلاقة بالتطرف والعنف ولا يمكن تبريرها للعرب الذين يكرهون إيران
*علاقة الإمارات بإيران حق سيادي والعلاقة في صالح الجميع .
وسأل الكاتبَ السعوديّ: “هل فعلا لا ترى تناقض ؟”.
اما المغرّد القطري الشهير “بوغانم” فقد ردّ هو الآخر على أكاذيب “الراشد”، وقال: “عبدالرحمن الراشد يكذب.عبدالرحمن الراشد قال سابقا: على قطر ان تغلق محلقية الحرس الثوري الايراني في قطر. عبدالرحمن الراشد حاليا يقول انه لم يقل احد ان سبب مقاطعة قطر علاقتها بإيران.يا ترى اي عبد الرحمن الراشد اصدق..!!”.
وانطلاقاً من مقولة “من فمك أدينك”، أعاد “بوغانم” نشر تقرير سابق لقناة “العربية” التي كان مديراً عاماً سابقاً لها، وفيه تحدثت عن مطالب دول الحصار من قطر وكان في مقدمتها انهاء علاقاتها بإيران.
كما نشر المغرّد القطريّ “بوغانم” تغريدة سابقة من قناة “العربية” أيضاً، عن مطلب دول الحصار من قطر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
ورصدت “وطن” تغريداتٍ وردود لاذعة أخرى من المغرّدين فضحت تناقض عبدالرحمن الراشد.
وكانت صورة الوفد الإماراتي الذي زار طهران مؤخرا أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية وخصوصا الخليجية، ودشّن مغرّدون هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات، ومن خلاله أكدوا أن الإمارات غدرت بحليفتها السعودية بتقاربها مع ايران.
ووقعت إدارات الحدود الإيرانية والإماراتية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني على الحدود، وذلك بعد لقاء ثان جمع قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي في طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الأحبابي قوله إن توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والإمارات خطوة مهمة لضمان مصالح البلدين وتعزيز أمن الحدود بينهما.