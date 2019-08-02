فضيحة بالدلائل للكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد .. حاول تبرير عودة الإمارات لحضن إيران فأدان نفسه وعرّاه مغرّدون

فضح مغرّدون تناقض الكاتب السعودي المقرب من النظام عبدالرحمن الراشد، بعد نشره مقالاً في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، لتبرير خيانة الإمارات للسعودية بعودة علاقاتها مع إيران.

وقال “الراشد” في مقاله المعنون بـ”قطر والوقيعة بين الرياض وأبوظبي”: “إن كانت أبوظبي، حقاً، قررت التصالح مع طهران فإنه حقها السيادي، وهي أدرى بمصالحها، وربما يكون في صالح الجميع. أما إذا كانت الرواية أكذوبة فالتكتل مستمر ضد إيران”.

وأضاف: “حتى لو فعلتها الإمارات، وأرادت التواصل وحل مشاكلها مع طهران، فليس هناك ما يثير القلق؛ لأننا ننظر إلى الحكومات من جملة مواقف وسلوك طويل. وعلى مدى العقدين الماضيين ظلت العلاقة مع أبوظبي موضوعية حتى عندما تحدث اختلافات معها، وكذلك الكويت ومسقط والقاهرة. أما الدوحة فقصة أخرى”.

إن كانت أبوظبي، حقاً، قررت التصالح مع طهران فإنه حقها السيادي، وهي أدرى بمصالحها، وربما يكون في صالح الجميع. أما إذا كانت الرواية أكذوبة فالتكتل مستمر ضد إيران

– عبدالرحمن الراشدhttps://t.co/31TuLBUp4u — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) August 2, 2019

وفي مقاله هاجم “الراشد” دولة قطر، وأعاد الأسطوانة المشروخة باتهامها بـ”دعم الإرهاب”.

وحاول “الراشد” الإدعاء أنه لم يقل -ولم يقل أحد-، ان مقاطعة قطر بسبب علاقتها بايران، بل التهمة محل الخلاف تمويلها الارهاب ضد هذه الدول والتدخل في شؤونها الداخلية. حسب زعمه

وأمام هذا الإدعاء، نشر ناشطون ومغرّدون ردوداً لاذعة على “الراشد” مذكرينه بمقالات وتصريحاتٍ سابقة له قال فيها إن أحد أسباب حصار قطر هو علاقتها مع إيران، وهو الشرط الذي وضعته دول الحصار ضمن شروطها الـ13 على الدوحة، ما يؤكد كذب مزاعمه الجديدة.

وفي معرض ردّه على أكاذيب “الراشد” قال الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، إنّ “من حق الإمارات التصالح مع طهران، لكن لماذا لا يكون ميزان واحد مع جميع الدول بمعنى كيف نقنع الناس أنها تمت مقاطعة قطر بسبب علاقتها مع العدو إيران وفي نفس الوقت نقول لأحد المقاطعين من حقك أن تعمق شراكتك بإيران ؟”.

صحيح يا @aalrashed من حقها ذلك لكن لماذا لا يكون ميزان واحد مع جميع الدول بمعنى كيف نقنع الناس أنها تمت مقاطعة قطر بسبب علاقتها مع العدو إيران وفي نفس الوقت نقول لأحد المقاطعين من حقك أن تعمق شراكتك بإيران ؟ — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) August 2, 2019

ورد “الراشد” مناقضاً تصريحاتٍ سابقة له وقال: “ابداً لم اقل، ولم يقل أحد، ان مقاطعة قطر بسبب علاقتها بايران! بل التهمة محل الخلاف تمويلها الارهاب ضد هذه الدول والتدخل في شؤونها الداخلية”.

ابداً لم اقل، ولم يقل أحد، ان مقاطعة قطر بسبب علاقتها بايران!



بل التهمة محل الخلاف تمويلها الارهاب ضد هذه الدول والتدخل في شؤونها الداخلية. — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) August 2, 2019

وردّ “الطيار” على “الراشد” قائلاً: ” أنا أدعوك يا أستاذ عبدالرحمن لإعادة قراءة مقالك القديم وستجد الفرق الكبير وهذه إعادة له :

*علاقة قطر بإيران دليل على العلاقة بالتطرف والعنف ولا يمكن تبريرها للعرب الذين يكرهون إيران

*علاقة الإمارات بإيران حق سيادي والعلاقة في صالح الجميع .

وسأل الكاتبَ السعوديّ: “هل فعلا لا ترى تناقض ؟”.

أنا أدعوك يا أستاذ عبدالرحمن لإعادة قراءة مقالك القديم وستجد الفرق الكبير وهذه إعادة له :

🔺- علاقة #قطر بإيران دليل على العلاقة بالتطرف والعنف ولا يمكن تبريرها للعرب الذين يكرهون إيران

🔹- علاقة #الإمارات بإيران حق سيادي والعلاقة في صالح الجميع .



هل فعلا لا ترى تناقض ؟ pic.twitter.com/bnochxAEox — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) August 2, 2019

اما المغرّد القطري الشهير “بوغانم” فقد ردّ هو الآخر على أكاذيب “الراشد”، وقال: “عبدالرحمن الراشد يكذب.عبدالرحمن الراشد قال سابقا: على قطر ان تغلق محلقية الحرس الثوري الايراني في قطر. عبدالرحمن الراشد حاليا يقول انه لم يقل احد ان سبب مقاطعة قطر علاقتها بإيران.يا ترى اي عبد الرحمن الراشد اصدق..!!”.

عبدالرحمن الراشد يكذب عبدالرحمن الراشد

عبدالرحمن الراشد قال سابقا"

على قطر ان تغلق محلقية الحرس الثوري

الايراني في قطر

عبدالرحمن الراشد حاليا" يقول

لم يقل احد ان سبب مقاطعة قطر

علاقتها بأيران

ياترى اي عبدالرحمن الراشد اصدق..!! https://t.co/1Q7JJFuAuw pic.twitter.com/qq6NWgLCnd — بوغانم (@hassanalishaq73) August 2, 2019

وانطلاقاً من مقولة “من فمك أدينك”، أعاد “بوغانم” نشر تقرير سابق لقناة “العربية” التي كان مديراً عاماً سابقاً لها، وفيه تحدثت عن مطالب دول الحصار من قطر وكان في مقدمتها انهاء علاقاتها بإيران.

استلم الكف القطري👋 من بوغانم

هذا تقرير صادر من قناة العربيه

يكذب تغريدتك ويعريك اكثر امام متابعيك

لذلك حاول ان تلعب مع الاطفال

🇶🇦🇶🇦تلعب مع المحترفين https://t.co/1Q7JJFuAuw pic.twitter.com/w97RjfxY6Y — بوغانم (@hassanalishaq73) August 2, 2019

كما نشر المغرّد القطريّ “بوغانم” تغريدة سابقة من قناة “العربية” أيضاً، عن مطلب دول الحصار من قطر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

استلم هالكف👋العابر للقارااات يالوصخ

اجل تقول محد من دول الحصار طلب

من قطر قطع علاقتها مع ايران..؟؟

وهالتغريده صادره من قناة العربيه ياوصخ

وانت رئيسها في وقت من الاوقات

تفووووو عليك وعلى كذبك https://t.co/1Q7JJFuAuw pic.twitter.com/RBoOdGASup — بوغانم (@hassanalishaq73) August 2, 2019

ورصدت “وطن” تغريداتٍ وردود لاذعة أخرى من المغرّدين فضحت تناقض عبدالرحمن الراشد.

تناقض واضح جداً

ندعوه الى مراجعة افكاره وان لا يكتب مقال في ضوء انتماء لطرف او محاباه



اذا كان معه رأي على قطر او على الامارات فعليه ان يقولها بالحياديه اللي يراها مناسبه

وليس في ضوء لفلان الحق والثاني لا ولما نسأله ليش يقول مزاجي كذا — ALI ALAFEEF (@ALI_ALAFEEF123) August 2, 2019

طبعاً الراشد كان يروج و يسوّق لحصار قطر متذرعاً بعلاقة قطر و إيران ، و هو نفسه الآن يعطي الحق لأبوظبي بالعلاقة مع إيران !

و الأدهى أن هذه العلاقة ستكون على حساب بلده و موطنه السعودية !

لكن يبدُ أن المال أغلى من الوطن ! — محارب قديم (@QIpsxKkspy46EZu) August 2, 2019

اما قطر فليس من حقها التصالح مع احد ويستمر الاستحمار ….. — Az (@az42467669) August 2, 2019

سبحان الذي كشف لنا خيانة الامارات وارتزاق الراشد وتخبط السعوديه وازدواجية معاييرها في وقت !!!! — صعب تفهمني 😏 (@yom713) August 2, 2019

تعرف أيه عن المنطق ؟ يا عبدالرحمن pic.twitter.com/cITofgD5kF — ابو منشار (@abukarsh2018) August 2, 2019

والله احنا نقول الصلح زين وطيب🤔

والله يجمع الخليج على بعض ويلم شملهم 🤔



لكن ياعبدالرحمن الراشد انت اكثر من خوّن عمان وحرّض عليها بسبب تقاربها مع ايران ☹



الحين عاد نبي نعرف الزبدة ☹ لزوم نثبت الابديت الجديد يعني ☹

التقارب مع ايران حق سيادي ولا خيانه ؟☹ — عمانية للنخاع (@sohrkbra) August 2, 2019

في 2017، برر عبدالرحمن الراشد حصار قطر بتقاربها مع إيران. اليوم، نفس الكاتب وفي نفس الصحيفة، يبرر تقارب أبوظبي مع طهران!

لا تبرر يا عبدالرحمن، فقد سقطت الأقنعة، وظهر ما كان يُبطنه محمد بن زايد تجاه السعودية. ولا يُنكر غدر أبوظبي بالرياض إلا أحمق أو مُجبر !https://t.co/c1SJGKz8xP — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 2, 2019

وكانت صورة الوفد الإماراتي الذي زار طهران مؤخرا أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية وخصوصا الخليجية، ودشّن مغرّدون هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات، ومن خلاله أكدوا أن الإمارات غدرت بحليفتها السعودية بتقاربها مع ايران.

زيارة وفد إماراتي إلى إيران

ووقعت إدارات الحدود الإيرانية والإماراتية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني على الحدود، وذلك بعد لقاء ثان جمع قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الأحبابي قوله إن توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والإمارات خطوة مهمة لضمان مصالح البلدين وتعزيز أمن الحدود بينهما.