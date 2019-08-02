حارس بارات دبي ضاحي خلفان يتهجّم على الإعلامي نظام المهداوي.. والأخير يلجمه بردّ ناريّ
يبدو أنّ الإنتقادات الحادة التي يوجّهها الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، للسياسة “الصبيانية” التي ينتهجها حُكّام الإمارات في تعاملهم مع الأزمات التي يفتعلونها، أزعجت كثيراً ضاحي خلفان، حارس بارات دبي، نائب قائد شرطتها، ودفعته للتهجّم على “المهداوي”.
ونشر “خلفان” عبر حسابه في “تويتر” تغريدةً أرفقها بصورةٍ للإعلامي “المهداوي” وعلّق عليها متهماً الأخير بأنه يعمل لحساب دولة قطر. وفق زعمه
وكان “المهداوي” بالمرصاد لمزاعم “خلفان”، وردّ عليه بتغريدةٍ نارية قال فيها إنّ الإمارات حاكمته وحاكمت صحيفة “وطن” في وقت كان فيه “خلفان” يلقي القصائد مدحاً بقطر و”آل ثاني”.
واعتبر الاعلامي الفلسطيني إنه لو اجتمع الأنبياء على معارضة النظام الإماراتي، لأتهموهم بأنهم مرتزقة تنظيم الحمدين.
جديرٌ بالذّكر أن الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي على حدّ سواء، دائم الإساءة والتهجم على الاعلامي “المهداوي”، نظراً لتغريداته ومواقفه التي تُعرّي نظاميْ الدولتين القمعيتين.
وحظرت الإمارات والسعودية منذ سنوات موقع صحيفة “وطن” التي يرأس تحريرها أ.نظام المهداوي.
ومع تفجر الأزمة الخليجية قامت مصر والبحرين بحجب الموقع أيضاً.
ومع ذلك يحظى الموقع ومنصاته الإجتماعية بزيارات كبيرة وتفاعل قوي مع قرائه ومتابعيه.
وتأسست صحيفة “وطن” كصحيفة أسبوعية مطبوعة عام ١٩٩١ في العاصمة الأمريكية “واشنطن” على يد الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، وما زالت تصدر إلى الأن من جنوب كالفورنيا الأمريكية.
وانطلق موقع “وطن” على الشبكة الإلكترونية عام ١٩٩٦ويعد من أقدم المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية.