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فيسبوك يوجه صفعة قوية لـ”السعودية ومصر والإمارات” ويغلق شبكة حسابات مضللة استهدفت قطر والأردن والسودان

كتب وطن
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أصدرت شركة بيانا عاجلا أعلنت فيه إغلاق عشرات الحسابات المضللة في ومصر والإمارات كانت تستهدف دول المنطقة العربية.

وأوضح بيان الشركة أنه كان على رأس الدول التي تستهدفها هذه الحسابات،  ( وليبيا والسودان والأردن وتركيا وسوريا ولبنان والمغرب.

وأوضحت “فيسبوك”، في بيان رسمي، أنها وجدت شبكتين منفصلتين، واحدة نشأت في الإمارات ومصر وأخرى في السعودية، وكلاهما أنشأتا حسابات لتضليل المستخدمين.

وقالت “فيسبوك” في البيان: “أغلقنا 259 حساباً و102 صفحة وخمس مجموعات وأربعة أحداث، كما أغلقنا 17 حساباً على (إنستغرام)، وكلها انخرطت في سلوك ضار ومنسق نشأ في الإمارات ومصر وركزت على عدد من البلدان، وخاصة في الشرق الأوسط، وبعضها في شمال وشرق أفريقيا، بما فيها قطر وتركيا وليبيا والسودان وجزر القمر ولبنان وسورية والأردن والمغرب”.

وتابعت “استخدم الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشبكة حسابات خطرة ومزيفة، تم اكتشاف الغالبية العظمى منها وتعطيلها بالفعل بواسطة أنظمتنا الآلية”.

ووفق بيان الشركة، فقد أقدمت هذه الشبكة على تشغيل الصفحات ونشر محتواها والتعليق في المجموعات وزيادة المشاركة بشكل مصطنع.

كما قامت بانتحال شخصية منظمات إخبارية محلية في البلدان المستهدفة وترويج محتوى عن الإمارات.

ونشر مشرفو الصفحة ومالكو الحسابات مواضيع غير خاصة بالدول، مثل الأزياء والحيوانات والفكاهة والحرف اليدوية، كما نشروا بشكل متكرر الأخبار المحلية والسياسية والانتخابات ومواضيع أخرى، بما في ذلك أخبار عن دعم مزعوم للجماعات الإرهابية من قبل قطر وتركيا، ونشاط في ، والصراع في ليبيا، ونجاح التحالف الذي تقوده السعودية في ، واستقلال أرض الصومال، وفق بيان “فيسبوك”.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، “إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع شركتين للتسويق، هما New Waves في ، وNewave في الإمارات”، بحسب ما قالت “فيسبوك”.

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