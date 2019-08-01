“شاهد” كيف تحولوا إلى أشلاء.. عشرات القتلى والجرحى بينهم قائد عسكري مدعوم من الإمارات في هجوم حوثي بعدن

قالت مصادر أمنية وطبية يمنية إن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم قائد عسكري كبير، اليوم الخميس، في هجومين استهدفا مراكز أمنية في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أن 32 شخصا على الأقل، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد “قوات خاصة”، اللواء منير اليافعي “أبو اليمامة” قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون، اليوم واستهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني، في معسكر الجلاء غربي مدينة البريقة.

وفي تطور لاحق، ذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، أن “سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية” شن هجوما على تجمعات في معسكر الجلاء بمحافظة عدن، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، أنه نتج عن العملية “مصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات، وتسببت في حالة إرباك كبيرة ضمن صفوفهم”.

وبين سريع، أنه تم “استهداف العرض العسكري بطائرة “قاصف 2k”، وصاروخ باليستي متوسط المدى، لم يكشف عنه حتى الآن”.

Aden: 10 people were killed and we admitted 16 injured – including 2 in critical conditions in #MSF Surgical hospital in #Aden – following this morning explosion in Sheikh Othman Police Station.#Yemen#Aden pic.twitter.com/K4ihJbYgy9 — MSF Yemen (@msf_yemen) August 1, 2019

تزامنا مع ذلك، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة، وجرح 20 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا لقوات الأمن في عدن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ووقع الهجوم بسيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي الشيخ عثمان عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم.

وبث ناشطون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تضرراً للمنازل القريبة وتهدم بعض الأبواب والنوافذ فيها.

من جهتها، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، الخميس، أنها أسعفت عشرات الجرحى من مكان الهجوم.

وفي تغريدة لمكتبها في اليمن عبر “تويتر” أوضحت المنظمة، أنه تم إسعاف عشرات الجرحى إلى مستشفى عدن الجراحي (تابع للمنظمة) بعد انفجار في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

#عدن

صور لإنفجار المفخخة الذي استهدف شرطة الشيخ عثمان وتضرر مباني حي عمر المختار الواقعة امام الشرطة.#الدوحه_تقتل_عدن pic.twitter.com/ndITICEUIw — نبيل القعيطي (@abelquaety) August 1, 2019

واتهم مبعوث المملكة العربية السعودية إلى اليمن إيران بالوقوف وراء الهجوم على عرض عسكري في عدن اليوم الخميس أعلنته حركة أنصار الله.

وألقى المبعوث محمد بن سعيد الجابر، في حسابه على موقع “تويتر”، باللوم على إيران في هجوم منفصل على مركز للشرطة في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقال الجابر: “الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان”.