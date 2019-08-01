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سلطنة عُمان أول دولة عربية تخالف السعودية بموعد عيد الأضحى.. هذا ما جاء في بيان الإفتاء

كتب خاص "وطن"
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جاءت سلطنة عُمان أول الدول العربية المخالفة للسعودية في موعد ، بعد اجتماع لجنة استطلاع شهر ذي الحجة.

وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة في الديوان العام لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال.

وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس آب هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان.

وقضى المرسوم السلطاني رقم 2006/27 في مادته الثانية بأن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون اعتبارا من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.

عليه، وووفقًا للمرسوم السلطاني فإن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019م وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019م. كما يُتوقع أن يُضاف يوم الخميس إلى الإجازة لكونه واقعًا بين إجازتين.

بينما أعلنت المملكة العربية ، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد مراسل “العربية” في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

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