سلطنة عُمان أول دولة عربية تخالف السعودية بموعد عيد الأضحى.. هذا ما جاء في بيان الإفتاء

جاءت سلطنة عُمان أول الدول العربية المخالفة للسعودية في موعد عيد الأضحى، بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة في الديوان العام لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال.

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال #شهر_ذي_الحجة لعام 1440هـ تُعلن عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم بعد غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 1, 2019

وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس آب هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان.

وقضى المرسوم السلطاني رقم 2006/27 في مادته الثانية بأن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون اعتبارا من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.

عليه، وووفقًا للمرسوم السلطاني فإن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019م وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019م. كما يُتوقع أن يُضاف يوم الخميس إلى الإجازة لكونه واقعًا بين إجازتين.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد مراسل “العربية” في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.